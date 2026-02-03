Prima pagină » Actualitate » 3 Februarie, calendarul zilei: Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani. „Ziua în care muzica a murit”

3 Februarie, calendarul zilei: Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani. „Ziua în care muzica a murit”

Elena Stănică-Ezeanu
03 feb. 2026, 07:15, Actualitate
3 Februarie, calendarul zilei: Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani. „Ziua în care muzica a murit”
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 3 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cătălin Hîldan a fost unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria clubului Dinamo București, simbol al devotamentului și al spiritului de luptă. Născut pe 3 februarie 1976, Hîldan a fost căpitanul echipei din Ștefan cel Mare și un mijlocaș defensiv apreciat pentru determinare, seriozitate și atașament față de echipă. A contribuit la câștigarea titlului de Campioană a României și a Cupei României, fiind un om de bază şi un lider autentic în vestiar. Pe 5 octombrie 2000, destinul său s-a frânt tragic, în urma unui stop cardiac suferit în timpul unui meci amical. Moartea sa, la doar 24 de ani, a zguduit profund fotbalul românesc. În semn de respect, Dinamo a retras tricoul cu numărul 11, iar Peluza Nord a stadionului poartă numele “Peluza Cătălin Hîldan” (PCH), devenind un reper al identității dinamoviste. Pentru suporteri, Hîldan nu este doar un fost jucător, ci un reper moral, un exemplu de loialitate, modestie și caracter.

Pe 3 februarie 1959, lumea muzicii a fost zguduită de una dintre cele mai tragice pierderi din istoria sa. Un avion charter care îi transporta pe Buddy Holly, Ritchie Valens și J.P. “The Big Boppe” Richardson s-a prăbușit în apropiere de Clear Lake, Iowa, la scurt timp după decolare. În urma accidentului, toți cei patru aflați la bord (cei trei muzicieni și pilotul) și-au pierdut viața. Tragedia a avut loc în timpul turneului Winter Dance Party și a pus capăt brusc unor cariere aflate în plină ascensiune. Buddy Holly era deja o figură majoră a rock’n’roll-ului, Ritchie Valens devenise celebru cu La Bamba, iar Big Bopper era cunoscut pentru hitul Chantilly Lace. Mai târziu, acest eveniment a fost numit Ziua în care muzica a murit, expresie care a devenit celebră odată cu piesa American Pie a lui Don McLean, lansată în 1972. Accidentul a rămas un simbol al fragilității succesului și al impactului profund pe care muzica îl poate avea asupra unei generații.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1925: Ștefan Mihăilescu-Brăila 🇷🇴🎭🎬 Debutează în cinema în 1957, jucând apoi în cele mai reușite comedii din cinematografia românească: Ciocolată cu alune (1978), Păcală, în 1974, Nea Mărin miliardar, în 1979, Elixirul tinereții, în 1978. Bachus din Secretul lui Bachus (1984), regizat de Geo Saizescu, a fost ultimul mare rol al său
🎂1941: Ștefan Iordache 🇷🇴🎭 A jucat în teatrul românesc vreme de 49 de ani, interpretând roluri ca Titus Andronicus, Hamlet, Richard al III-lea sau Barrymore
🎂1959: Lol Tolhurst 🇬🇧🥁🎹 (The Cure)
🎂1965: Kathleen Kinmont 🇺🇸🎬 Renegade (1992 – 1997)
🎂1976: Cătălin Hîldan 🇷🇴⚽️ A suferit un atac de cord, la doar 24 de ani, în timpul unui amical pe stadionul din Oltenița
🎂1976: Isla Fisher 🇦🇺🎬
🎂1993: Mădălina Florea 🇷🇴🏃🏻‍♀️‍➡️ specializată în cursele de atletism pe distanțe lungi

Decese 🕯

🕯️1468: Johann Gutenberg 🇩🇪🔠 inventatorul tiparului
🕯️1924: Woodrow Wilson 🇺🇸🗣 cel de-al 28-lea președinte al SUA (1913 – 1921), laureat Nobel
🕯️1954: Ionel Teodoreanu 🇷🇴✒️ romancier și avocat interbelic, cunoscut mai ales pentru scrierile sale evocatoare ale copilăriei și adolescenței
🕯️1959: Buddy Holly 🇺🇸🎸🎤 unul dintre primii muzicieni rock and roll, considerat unul dintre cei mai influenți muzicieni ai perioadei. În 3 februarie 1959, zi cunoscută ca „Ziua în care muzica a murit”, Holly și-a pierdut viața într-un accident de avion lângă o fermă de lângă Clear Lake, Iowa, alături de alți doi mari artiști ai vremii, Ritchie Valens (17 ani, renumit pentru piesa La Bamba) și Perry Richardson (28 de ani, poreclit The Big Bopper). Avea doar 22 de ani. A avut o influență majoră asupra unor artiști precum Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones și în general asupra întregului fenomen rock and roll
🕯️1959: Ritchie Valens 🇺🇸🎸🎤 pionier rock ‘n’ roll (renumit pentru piesa La Bamba), și-a pierdut viața într-un accident de avion lângă o fermă de lângă Clear Lake, Iowa, alături de alți doi mari artiști ai vremii, Buddy Holly și Perry Richardson (The Big Bopper). Avea doar 17 ani
🕯️1959: Jiles Perry Richardson Jr (The Big Bopper) 🇺🇸🎸🎤 DJ, solist și compozitor, a cărui voce puternică și personalitate exuberantă au făcut din el unul dintre primele vedete ale rock and roll-ului. Celebru pentru piesa „Chantilly Lace”. A murit într-un accident aviatic în Iowa, împreună cu Buddy Holly și Ritchie Valens
🕯️1989: John Cassavetes 🇺🇸🎥🎬 cel mai cunoscut pentru a fi fost un pionier al filmului independent. Deși a utilizat cel mai adesea tehnica filmării din mână și stilul cinematografic cunoscut ca cinema-vérité, filmele sale aveau întotdeauna un scenariu, erau ficționale și foloseau actori profesioniști
🕯️2022: Paco Rabanne 🇪🇸🇫🇷👔

Calendar 🗒

🗒1395: Prima mențiune documentară a Cetății Neamț
🗒1815: A fost fondată prima fabrică pentru producția de brânză, în vederea comercializării (Elveția)
🗒1876: A fost semnat tratatul de pace care a pus capăt războiului dintre Argentina și Paraguay
🗒1908: Se constituie Partidul Conservator-Democrat, sub conducerea lui Take Ionescu
🗒1917: SUA au întrerupt relațiile diplomatice cu Germania
🗒1947: Miron Radu Paraschivescu publică în ziarul „Scânteia” (al PCR) atacuri violente contra lui Tudor Arghezi, acuzat de atitudini politice reacționare
🗒1957: Poetul Ștefan Augustin Doinaș a fost arestat și condamnat de regimul comunist la un an închisoare sub acuzația de „omisiune de denunț”
🗒1959: Un avion charter care transportă muzicienii Buddy Holly, Ritchie Valens și Bopper Big se prăbușește în apropiere de Clear Lake, Iowa, ucigând toți cei 4 pasageri de la bord, inclusiv pilotul. Mai târziu, tragedia a fost numită Ziua în care muzica a murit, popularizată în piesa „American Pie” a lui Don McLean în 1972
🗒1962: SUA instituie blocada economică asupra Cubei
🗒1966: Stația rusească automată „Luna 9”, lansată la 31 ianuarie 1966, a realizat prima aselenizare și a transmis imagini ale suprafeței lunare
🗒1972: Primele Jocuri Olimpice de Iarnă care s-au ținut în Asia s-au deschis la Sapporo, Japonia
🗒1972: Prima zi a viscolului din Iran care a ținut șapte zile și a ucis cel puțin 4.000 de oameni, devenind furtuna de zăpadă cu cel mai mare număr de decese din istorie
🗒1994: Este lansată naveta spațială „Discovery”, pentru o misiune de opt zile. La bord s-a aflat cosmonautul Serghei Krikaliov, alături de alți 5 astronauți americani. A fost prima misiune comună americano-rusă din 1975, când a avut loc istorica întâlnire în cosmos dintre stația americană „Apollo” și cea sovietică „Soiuz”
🗒2006: Feribotul egiptean Al Salam Boccaccio 98 s-a scufundat în Marea Roșie în drumul de la Duba, Arabia Saudită, la Safaga, în sudul Egiptului. Nava transporta 1312 de pasageri și 96 membri ai echipajului la momentul dezastrului. Doar 388 de persoane au supraviețuit

CITEȘTE ȘI:

2 Februarie, calendarul zilei: Shakira împlinește 49 de ani, Gerard Piqué 39. Moare Philip Seymour Hoffman

1 Februarie, calendarul zilei: Brandon Lee ar fi împlinit 61 de ani, Lisa Marie Presley ar fi făcut 58. Își pierde viaţa „Screech”

31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.440. Zelenski salută o „dezescaladare” din partea rușilor. „Întărește încrederea în negocieri”
08:08
Război în Ucraina, ziua 1.440. Zelenski salută o „dezescaladare” din partea rușilor. „Întărește încrederea în negocieri”
SPORT Gigi Becali nu îi dă nicio șansă unei rivale la play-off. De cine se teme finanțatorul FCSB
07:35
Gigi Becali nu îi dă nicio șansă unei rivale la play-off. De cine se teme finanțatorul FCSB
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă Rusia are active petroliere în Venezuela, înseamnă că Trump a avut dreptate în Doctrina Monroe
06:00
Valentin Stan: Dacă Rusia are active petroliere în Venezuela, înseamnă că Trump a avut dreptate în Doctrina Monroe
EXCLUSIV Izolați în București, în cel mai bogat sector. Ei sunt locuitorii Capitalei care trăiesc ca în urmă cu 100 de ani. Când ninge, viața devine un coșmar. „Nu avem gaze, apă, și nici transport. Nu există o farmacie, sau un magazin”
06:00
Izolați în București, în cel mai bogat sector. Ei sunt locuitorii Capitalei care trăiesc ca în urmă cu 100 de ani. Când ninge, viața devine un coșmar. „Nu avem gaze, apă, și nici transport. Nu există o farmacie, sau un magazin”
FLASH NEWS Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
23:05
Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
VIDEO Caz suspect în Botoșani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital
21:51
Caz suspect în Botoșani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Primul moment intim de la Desafio! Ce au făcut noaptea Ian și Delia Salchievici
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Cancan.ro
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Care sunt țările în care cetățenii sunt cei mai expuși la dezinformare și fake news?
METEO Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Zonele din România în care va fi ger și ar putea să ningă
08:19
Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Zonele din România în care va fi ger și ar putea să ningă
ACTUALITATE Stan: În timp ce Merz ne felicită că dăm energie Ucrainei, aflăm că 2 băieți cu 2 laptopuri puteau să se joace cu prețurile energiei de la noi
06:30
Stan: În timp ce Merz ne felicită că dăm energie Ucrainei, aflăm că 2 băieți cu 2 laptopuri puteau să se joace cu prețurile energiei de la noi
ISTORIE A trecut o lună de la capturarea lui Nicolas Maduro. Ce s-a ales de Venezuela, țara de baștină a lui Simon Bolivar
06:26
A trecut o lună de la capturarea lui Nicolas Maduro. Ce s-a ales de Venezuela, țara de baștină a lui Simon Bolivar
EXCLUSIV Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur
05:00
Tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai ar fi cheltuit pe droguri aproape 700.000 de euro. Vlad Pascu ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur
ECONOMIE Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
01:47
Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
TENSIUNI Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele
00:41
Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele

Cele mai noi

Trimite acest link pe