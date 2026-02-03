Prima pagină » Vremea » Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Zonele din România în care va fi ger și ar putea să ningă

Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Zonele din România în care va fi ger și ar putea să ningă

03 feb. 2026, 08:19, Vremea
Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Zonele din România în care va fi ger și ar putea să ningă

România a fost traversată, în ultimele zile, de un val de aer polar. În mai multe orașe din țară, inclusiv în București, s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, precum și temperaturi sub nivelul pragului de îngheț. Luni dimineață, mai multe artere și drumuri principale din țară au devenit un patinoar, după ce zăpada de pe carosabil a înghețat. Sute de drumari au ieșit cu utilajele pe traseu, pentru a curăța drumurile. Acum, ANM a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026. Potrivit datelor furnizate de ANM, va fi o lună a contrastelor: dacă în anumite zone se vor înregistrate valori medii normale, în alte zone va fi ger și ninsorile ar pute să reapară.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

În prima săptămână din februarie 2026, temperaturile vor fi mai ridicate față de cele specifice perioadei, îndeosebi în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și la munte, dar și în extremitatea de sud-vest și de nord-est a României.

Temperatura aerului: Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și la munte, dar și mai coborâte, local, în extremitatea de sud-vest și de nordest a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Cantitățile de precipitații: Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sudestice, dar și local deficitar în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

În cea de-a doua săptămână din februarie 2026, valorile termice medii vor fi ușor mai ridicate în regiunile intracarpatice.

Temperatura aerului: Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, dar și mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Cantitățile de precipitații: Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

În a treia săptămână din februarie 2026, în regiunile intracarpatice, valorile termice vor fi ușor mai ridicate.

Temperatura aerului: Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Cantitățile de precipitații: Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Se va înregistra o ușoară încălzire a vremii, la final de februarie.

Temperatura aerului: Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Cantitățile de precipitații: Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Sursă foto: ANM/Shutterstock (colaj)

