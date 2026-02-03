Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.440. Zelenski salută o „dezescaladare” din partea rușilor. „Întărește încrederea în negocieri”

03 feb. 2026, 08:08, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat marți, 3 februarie 2026, în a 1.440-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a salutat recentele „măsuri de dezescaladare” luate de Rusia, care „întăresc încrederea” în negocierile de pace.

Rușii nu mai atacă infrastructura energetică

Săptămâna trecută, Moscova a întrerupt loviturile sale asupra sistemului energetic ucrainean.

„Măsurile de dezescaladare care au intrat în vigoare contribuie la întărirea încrederii publicului în procesul de negociere și în rezultatele sale potențiale”, a declarat Zelenski în alocuțiunea sa zilnică difuzată pe rețelele sociale.

După o campanie de bombardamente ruse care au distrus, practic, rețeaua energetică ucraineană, Kremlinul a anunțat că a acceptat să își suspende loviturile asupra Kievului, la solicitarea lui Donald Trump. La rândul său, președintele american a anunțat că a adresat această solicitare „personal” omologului său rus, Vladimir Putin, din cauza temperaturilor extrem de scăzute în Ucraina.

Chiar dacă Zelenski a confirmat o întrerupere a loviturilor ruse asupra rețelei energetice după acest anunț, el a declarat că Moscova și-a reorientat loviturile asupra logisticii și rețelei feroviare ucrainene. Ultimele lovituri masive asupra Ucrainei datează din 24 ianuarie.

În paralel, rușii, ucrainenii și americanii au demarat discuții asupra încetării ostilităților, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Noi discuții sunt prevăzute să aibă loc miercuri și joi.

„Credem că este realist să ajungem la o pace demnă și durabilă”, a mai declarat Zelenski, afirmând că așteaptă din partea SUA „să rămână hotărâte să garanteze condițiile necesare dialogului”.

