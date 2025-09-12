Prima pagină » Actualitate » Noi imagini cu ASASINUL lui Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei. Trump a decretat doliu național: „Este un moment întunecat pentru America”

Noi imagini cu ASASINUL lui Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei. Trump a decretat doliu național: „Este un moment întunecat pentru America"

Denis Andrei
12 sept. 2025, 08:30, Actualitate
Noi imagini cu ASASINUL lui Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei. Trump a decretat doliu național: „Este un moment întunecat pentru America
Foto: Facebook/ Utah Department of Public Safety

Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a șocat Statele Unite. FBI a anunțat că a recuperat arma crimei și a publicat noi imagini clare cu suspectul, un tânăr de până în 25 de ani, care este încă în libertate. Liderul de la Casa Albă a decretat doliu național până duminică.

Un asasinat politic a zguduit America după ce Charlie Kirk, una dintre cele mai puternice voci ale mișcării MAGA și aliat apropiat al lui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unei conferințe la un campus universitar din Utah.

Tragedia s-a produs în fața a peste 3.000 de participanți, printre care soția și cei doi copii ai activistului, de 1 și 3 ani.

Kirk se afla de aproximativ 20 de minute în dialog cu publicul, răspunzând la întrebări despre atacurile armate din SUA, când a fost lovit de un glonț tras de la aproximativ 135 de metri distanță.

Potrivit martorilor, atacatorul a tras o singură dată, de pe acoperișul unei clădiri din campus, iar glonțul l-a lovit pe Kirk în zona gâtului. Filmări distribuite pe rețelele sociale arată o siluetă pe clădirea din apropiere, care se retrage imediat după foc.

Primele fotografii cu

FBI a publicat fotografii cu principalul suspect, anunțând totodată că a recuperat și arma crimei, o pușcă de vânătoare cu lunetă Mauser, găsită într-o pădure din apropiere. Pe armă au fost identificate mai multe amprente.

Foto: Facebook/ Utah Department of Public Safety

Foto: Facebook/ Utah Department of Public Safety

„Avem videoclipuri foarte bune cu suspectul. Nu o să le facem publice, momentan. Lucrăm prin intermediul unor tehnologii și încercăm să-l găsim pe suspect”, a declarat Beau Mason, comisar de poliție.

Agentul FBI Robert Bohls a precizat că suspectul este un bărbat de până în 25 de ani, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a condamnat atacul: „Vreau să fiu foarte clar: acesta este un asasinat politic. Și vreau să reamintesc oamenilor că în statul Utah încă există pedeapsa cu moartea”.

Casa Albă a reacționat imediat. Donald Trump a decretat doliu național până duminică seară și a acuzat „stânga radicală” pentru atac. „Este un moment întunecat pentru America. Un asasin a încercat să-l reducă la tăcere cu un glonț, dar a eșuat, pentru că împreună ne vom asigura că vocea, mesajul și moștenirea lui vor dăinui pentru nenumărate generații viitoare”, a declarat președintele SUA.

Cine era Charlie Kirk

Charlie Kirk avea 31 de ani și era una dintre cele mai influente figuri ale dreptei americane. Cu peste 5 milioane de urmăritori pe platforma X și peste 7 milioane pe TikTok, el era gazda unui podcast de mare succes.

Susținea politici anti-avort, era împotriva imigrației și un fervent apărător al dreptului americanilor de a deține arme de foc.

De asemenea, Kirk avea legături apropiate cu familia Trump și cu vicepreședintele JD Vance. De altfel, Donald Trump a recunoscut că sprijinul său l-a ajutat să câștige voturi în rândul tinerilor la alegerile precedente.

