Noi informații în cazul crimei din Otopeni: Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale a fost reținut pentru 24 de ore

Bărbatul de 28 de ani din judeţul Ilfov, suspectat că l-a ucis pe fiul concubinei sale, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Acesta este cercetat pentru omor calificat.

„La data de 30 august a.c., bărbatul de 28 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, cercetările fiind continuate în competenţă exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov”, a transmis, sâmbătă, IPJ Ilfov.

Sursa citată a menționat că sâmbătă bărbatul va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propuneri de luare a unei alte măsuri preventive.

Bărbatul este suspectat că l-a ucis pe copilul iubitei sale, s-a baricadat într-un apartament din Otopeni, judeţul Ilfov, fiind imobilizat, vineri seară, de poliţişti, după o intervenţie în forţă. Acesta a amenințat că se aruncă cu al doilea copil de la balcon.

Comisarul șef Remus Florea, adjunctul șefului IPJ Ilfov, a declarat, în privința stării copilului salvat, că „acesta a fost și controlat de către o echipă medicală și în acest moment nu sunt probleme, copilul este în siguranță împreună cu mama”.

Anchetatorii au descoperit că un băiat a murit pe 23 august, după ce inițial tatăl vitreg susținea că ar fi avut vărsături. Necropsia a arătat însă că decesul a fost cauzat de lovituri puternice la abdomen. Mama copilului a mărturisit ulterior că micuțul a fost ucis în bătaie, ascunzând adevărul de frică față de partener.

