Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ

Bianca Dogaru
08 sept. 2025, 11:12, Actualitate
Compania Municipală Termoernergetica anunță lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei, ceea ce va duce din nou la oprirea temporară a furnizării apei calde pentru mii de bucureșteni.

Printre zonele afectate se numără:

  • Spitalul Fundeni și 337 de blocuri din Sectorul 2
  • 6 imobile din Sectorul 3 (Splaiul Unirii)
  • 44 de blocuri din Sectorul 4 (Aleea Covasna)
  • 65 de blocuri din Sectorul 5 (Calea Rahovei)
  • 11 blocuri din Sectorul 6 (str. Moinești, PT „12 Liniei”)
  • 75 de blocuri și imobile și 3 obiective industriale din Sectorul 6 (zona Crângași – Giulești – Regie)
  • 48 de blocuri și un agent economic din Sectorul 6 (str. Valea Călugărească)

Perioada în care se desfășoară lucrările este cuprinsă în intervalul 10-12 septembrie, iar conductele supuse reparațiilor au fost puse în funcțiune între 1970 și 1988, unele având peste 50 de ani vechime.

Reprezentanții Termoenergetica precizează că termenele anunțate pentru reluarea furnizării agentului termic sunt estimative și depind de gradul de degradare constatat după deschiderea șantierelor.

