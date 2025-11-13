Noi scumpiri la polițele RCA. Șoferii din București și Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință RCA pentru următoarele șase luni. Scumpirile nu sunt de ignorat, mai ales pentru șoferii din București.

Tarifele vor putea fi majorate, în medie, cu peste 5,4%, potrivit ASF, în următoarele 6 luni. Asta înseamnă că pentru un șofer cu vârsta între 31 și 40 de ani din București și Ilfov, polița RCA ar putea ar putea să urce până la 2.614 lei, comparativ cu 1.590 de lei în alte județe.

Noi scumpiri la polițele RCA

Șoferii din Capitală și Ilfov plătesc mai mult pentru că sunt considerați cu risc mai mare de daună. În momentul în care solicităm trei oferte diferite de la asiguratori, dacă ni se oferă un preț cu 36% mai mare decât acest tarif de referință suntem îndreptățiți să solicităm un preț mai mic la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România.

Dacă vom compara cu aceeași perioadă a anului trecut, prețul a crescut cu aproximativ 400 de lei. Așadar, o cheltuială în plus destul de costisitoare pentru șoferi dacă le punem și pe celelalte: s-a majorat și rovinieta, avem și prețuri mai mari la benzină.

