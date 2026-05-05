După PNL, și USR votează să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD

Comitetul politic al USR, care reunește 160 de lideri ai partidului, a decis în unanimitate să nu mai facă majoritate guvernamentală cu PSD, la fel ca și PNL.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, a transmis USR, prin intermediul unui comunicat.

