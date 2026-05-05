Stenograme din ședința PNL de astăzi, după ce moțiunea a trecut și Guvernul Bolojan a picat. Ce au decis liberalii

La sediul PNL a început o ședință de urgență, convocată în urma rezultatului votului de astăzi din Parlament, care a dus la demiterea Guvernului Bolojan. Gândul a intrat în posesia unor stenograme explozive din cadrul întâlnirii membrilor liberali.
PNL a votat pentru interzicerea unei noi coaliții cu PSD. Decizia a fost luată de o majoritate zdrobitoare, în timp ce USR a anunțat, tot prin vot în unanimitate că dorește un acord politic doar cu PNL.
“Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.”
Liderii partidului au stabilit o direcție clară: ruperea de social-democrați. Din totalul membrilor prezenți, doar 10 persoane s-au abținut de la vot.
„Dacă PSD nu își asumă o guvernare alături de AUR, atunci ne asumăm guvern minoritar. Dacă PSD vrea cu AUR, stăm în opoziție,” a declarat Ilie Bolojan.
Theodor Stolojan, Rareș Bogdan sau Alexandru Muraru au luat cuvântul pentru a lăuda activitatea lui Ilie Bolojan.
„PSD este partidul care a generat această criză, nu noi. Iar efectele acestei crize politice vor fi resimțite,” a mai adăugat Bolojan.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.
