Stenograme din ședința PNL de astăzi, după ce moțiunea a trecut și Guvernul Bolojan a picat. Ce au decis liberalii

Bianca Dogaru
La sediul PNL a început o ședință de urgență, convocată în urma rezultatului votului de astăzi din Parlament, care a dus la demiterea Guvernului Bolojan. Gândul a intrat în posesia unor stenograme explozive din cadrul întâlnirii membrilor liberali.

PNL a votat pentru interzicerea unei noi coaliții cu PSD. Decizia a fost luată de o majoritate zdrobitoare, în timp ce USR a anunțat, tot prin vot în unanimitate că dorește un acord politic doar cu PNL.

“Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.”

Tensiuni și vot decisiv în interiorul PNL

Liderii partidului au stabilit o direcție clară: ruperea de social-democrați. Din totalul membrilor prezenți, doar 10 persoane s-au abținut de la vot.

„Dacă PSD nu își asumă o guvernare alături de AUR, atunci ne asumăm guvern minoritar. Dacă PSD vrea cu AUR, stăm în opoziție,” a declarat Ilie Bolojan. 

Theodor Stolojan, Rareș Bogdan sau Alexandru Muraru au luat cuvântul pentru a lăuda activitatea lui Ilie Bolojan.

„PSD este partidul care a generat această criză, nu noi. Iar efectele acestei crize politice vor fi resimțite,” a mai adăugat Bolojan.

PSD și AUR au dărâmat Executivul

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

