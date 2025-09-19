Noile iPhone 17 ajung vineri pe piața din România. Cât costă noile modele, de la versiunea Air la Pro Max

Noile modele iPhone 17 sunt disponibile de vineri în România, la o săptămână după debutul precomenzilor. Seria include patru variante – iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max –, cu prețuri care ajung chiar și la 12.500 de lei.

La zece zile după prezentarea oficială, Apple lansează vineri pe piața din România noua serie de smartphone-uri iPhone 17.

Pentru prima dată, Apple a renunțat la varianta Plus, înlocuită acum de un model nou, iPhone Air, apreciat pentru greutatea redusă și dimensiunile compacte, dar criticat pentru autonomia limitată.

Oferta Apple pentru 2025 include astfel patru modele: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max.

Versiunea de bază iPhone 17 vine cu o noutate mult așteptată: ecran ProMotion de 120 hz, disponibil până acum doar pe modelele premium. Păstrarea prețului de lansare la nivelul anilor precedenți – 800 de dolari la nivel internațional – îl face o opțiune atractivă pentru cumpărători.

Cele două modele Pro oferă performanță sporită, camere foto îmbunătățite și o autonomie mai mare a baterie – cu până la 10 ore mai mult față de iPhone 16 Pro și 16 Pro MAX.

În România, iPhone 17 este disponibil la prețuri începând de la 4.800 de lei. Noul iPhone Air costă de la 6.100 de lei, iPhone 17 Pro costă 6.700 de lei, iar pentru varianta de top iPhone 17 Pro Max prețurile încep de la 7.500 de lei și ajung până la 12.500 de lei în varianta de 2 terra.