Nopți de iarnă în București. Cât de mult coboară temperaturile în Capitală și cât de cald va fi în restul țării. Prognoză de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul

Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că în noaptea de luni spre marți, temperaturile vor ajunge la zero grade Celsius în zona de nord a Bucureștiului (Băneasa), iar luni, maximele vor fi de 13 grade Celsius. Practic, ziua este primăvară în București, iar nopțile sunt de iarnă.

„Dacă ne referim la regimul termic, acesta nu va avea variații semnificative față de zilele anterioare. În continuare vorbim de maxime mai ridicate decât cele normale.

În zona Litoralului, acolo rămân cele mai scăzute, respectiv 9-10 grade la orele prânzului. În rest, vom depăși 17 grade în regiunile vestice și nord-vestice”, a declarat pentru Gândul Mihai Timu, meteorolog de serviciu al ANM.

Reprezentantul ANM ne-a precizat cum va fi vremea și în Capitală.

Vremea în București: Luni vor fi înnorări în a doua parte a zilei

„În ceea ce privește Capitala, și aici, ziua a debutat cu soare, însă, în a doua parte a zilei ne așteptă la înnorări, fără precipitații, cu maxime ușor mai ridicate decât în mod normal la orele amiezii”, a precizat meteorologul de serviciu.

În ceea ce privește noaptea de luni spre marți, în zona Băneasa temperaturile vor ajunge la zero grade Celsius, asta după ce în noaptea de duminică spre luni, tot în zona Băneasa au fost minus 3 grade Celsius.

