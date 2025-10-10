Ion Țiriac a fost prezent la unul dintre proiectele Fundației Metropolis, care a demarat acțiunea de construcție pentru un spital destinat copiilor cu probleme psihiatrice. Miliardarul român s-a remarcat de departe, nu neapărat prin generozitate sau discursul inspirat, cât pentru ochelarii de soare pe care i-a purtat.

Cu un design ușor futurist, ochelarii de soare Balmain Eyewear costă în jur de 1.000 de euro, fabricați din titan 100% și ramă de pilot. Un alt mare fan al acestei mărci este și latifundiarul Gigi Becali, care preferă o variantă un pic mai ieftină, doar 800 de euro, Balmain Triomphe bps.168.

Balmain Eyewear, conform platformei brandului, mai poartă Rihanna sau Kim Kardashian

Lentilele încadrate de o ramă groasă au darul să ascundă privirea îngândurată a lui Ion Țiriac, dar au darul să îi mențină atenția înainte, ca nu cumva, să calce din greșeală, în sărăcie.

Pare că ochelarii de soare sunt o adevărată declarație de putere și bărbăție în rândul celor din categoria de vârstă în care se încadrează Gigi Becali și Ion Țiriac.

