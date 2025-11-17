Prima pagină » Actualitate » Norvegia a zdrobit Italia, 4-1. „Bestia” HAALAND merge la Cupa Mondială din 2026

17 nov. 2025, 07:59
Norvegia a zdrobit Italia, 4-1. „Bestia” Haaland merge la Cupa Mondială din 2026

Selecționata Norvegiei s-a calificat în premieră la Cupa Mondiale de fotbal din 2026, după ce a umilit echipa Italiei cu scorul de 4-1, duminică seara, la Milano, în Gruia I a preliminariilor europene.

Squadra Azzurra, care pierduse și în tur, cu 0-3, a deschis scorul repede, prin Francesco Pio Esposito (11).

Haaland, „dublă” la Milano

Ultima jumătate de oră le-a aparținut, totuși, scandinavilor, care au egalat prin Antonio Nusa (63), iar apoi au trecut în avantaj grație golurilor reușite de Erling Haaland (78, 80) și Joergen Strand Larsen (90+3).

Italia rămâne cu varianta barajului din luna martie, pe când Norvegia devine a 32-a echipă calificată la CM 2026.

În celălalt meci din grupă, Israelul a învins Moldova cu 4-1, chiar la Chișinău. Moldova a jucat în inferioritate numerică din minutul 18, când a fost eliminat Sergiu Perciun. La moldoveni, Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) a jucat 54 de minute, iar Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani) a fost introdus în minutul 72.

Fundașul Dan Dumbravanu (FC Voluntari) și mijlocașul Vadim Rață (FC Argeș) au rămas pe banca de rezerve.

Mijlocașul Narek Grigorian (Farul Constanța) a fost rezervă în echipa Armeniei, surclasată de Portugalia cu 9-1.

Rezultate și clasamente în preliminariile europene:

Rezultatele înregistrate duminică:

Grupa D

Azerbaidjan – Franța 1-3

Au marcat: Renat Dadașov 26, respectiv Jean-Philippe Mateta 17, Maghnes Akliouche 30, Șahrudin Mamadaliev (autogol) 45.

Ucraina – Islanda 2-0, la Varșovia

Au marcat: Oleksandr Zubkov 83, Oleksi Guțuliak 90+3.

Clasament final

1 Franța 6 5 1 0 16-4 16
2 Ucraina 6 3 1 2 10-11 10
3 Islanda 6 2 1 3 13-11 7
4 Azerbaidjan 6 0 1 5 3-16 1

Grupa F

Ungaria – Irlanda 2-3

Au marcat: Daniel Lukacs 3, Barnabas Varga 37, respectiv Troy Parrott 15 – penalty, 80, 90+6.

Portugalia – Armenia 9-1

Au marcat: Renato Veiga 7, Goncalo Ramos 28, Joao Neves 30, 41, 81, Bruno Fernandes 45+3 – penalty, 51, 72 – penalty, Francisco Conceicao 90+2, respectiv Eduard Sperțian 18.

Clasament

1 Portugalia 6 4 1 1 20-7 13
2 Irlanda 6 3 1 2 9-7 10
3 Ungaria 6 2 2 2 11-10 8
4 Armenia 6 1 0 5 3-19 3

Grupa I

Israel – Moldova 4-1, la Chișinău

Au marcat: Dor Turgeman 21 – penalty, Roy Revivo 65, Eliel Peretz 28, Vladislav Baboglo (autogol) 88, respectiv Ion Nicolaescu 37.
Cartonaș roșu: Sergiu Perciun (Moldova) 18.

Italia – Norvegia 1-4

Au marcat: Francesco Pio Esposito 11, respectiv Antonio Nusa 63, Erling Haaland 78, 80, Joergen Strand Larsen 90+3.

Clasament

1 Norvegia 8 8 0 0 37-5 24
2 Italia 8 6 0 2 21-12 18
3 Israel 8 4 0 4 19-20 12
4 Estonia 8 1 1 6 8-21 4
5 Moldova 8 0 1 7 5-32 1

Grupa K

Albania – Anglia 0-2

A marcat: Harry Kane 74, 82.

Serbia – Letonia 2-1

Au marcat: Aleksandar Katai 49, Aleksandar Stankovic 60, respectiv Vladislavs Gutkovskis 12.

Clasament

1 Anglia 8 8 0 0 22-0 24
2 Albania 8 4 2 2 7-5 14
3 Serbia 8 4 1 3 9-10 13
4 Letonia 8 1 2 5 5-15 5
5 Andorra 8 0 1 7 3-16 1

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026.

Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

