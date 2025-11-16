Prima pagină » Sport » Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026

Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026

16 nov. 2025, 07:38, Sport
Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026

După meciul cu Bosnia pentru naționala noastră urmează jocul de marți cu San Marino, de la Ploiești, ultimul din grupa H a preliminariilor CM 2026.

Elevii lui Mircea Lucescu termină grupa pe locul trei și pot ajunge la Campionatul Mondial dacă înving în barajul de calificare, din martie, unde joacă datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, tricolorii află adversarul de la baraj, atunci când are loc tragerea la sorți.

Ianis Hagi anunță: „Mergem înainte, cu toate forțele, spre baraj”

Se joacă două meciuri, semifinală – finală, pentru a se decide și ultimele patru echipe din Europa care vor merge la Campionatul Mondial.

Semifinala e la 26 martie 2026, iar finala e la 31 martie 2026.

Sunt 16 echipe care luptă la baraj, împărțite în patru urne și elevii lui Mircea Lucescu sunt în urna patru.

„Au fost două reprize total diferite. În prima repriză ne-a ieșit totul, fix ceea ce am lucrat la antrenament, așa am și marcat golul. În primul rând, trebuia câștigat meciul în prima repriză. Suntem conștienți de asta, așa a fost și meciul de acasă. Apoi, în repriza a doua, am început mai bine, dar meciul a devenit echilibrat și s-a rupt clar la acel roșu. I-am transmis arbitrului că la acest nivel și cu această miză, nu ai cum o fază să nu dai nimic și la cealaltă fază să dai roșu. Toate fazele trebuie tratate la fel și de o parte și de cealaltă. Acolo s-a rupt jocul, ne-am dorit, dar atât s-a putut. Dar repet, noi trebuia să câștigăm meciul în prima repriză.

Ne pare rău, gândul nostru este să câștigăm meciul cu San Marino și apoi clar barajul. E un meci de echipa națională, jucăm acasă și apoi cu toate forțele înainte spre martie. Nu avem ce face decât să mergem înainte, cu toate forțele, spre barajul din martie. La Mondiale este mult mai greu să ajungi decât la Europene, însă vom lupta și în martie, vom da totul pe teren pentru a ajunge la Mondiale. Sunt șanse mari, câștigăm două meciuri și ajungem la Mondial”, a spus Ianis Hagi, la Prima TV, la sfârșitul meciului cu Bosnia.

Mediafax
