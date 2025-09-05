Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca. Cine ar fi vedeta care ar fi achitat-o

Un restaurant de lux din Palma Nova, Mallorca, a creat senzație în mediul online după ce a postat pe rețelele sociale o notă de plată uriașă de de 63.237,90 de euro, pentru o singură masă.

Printre preparatele comandate s-au numărat pizza și paste (12-38 euro) diverse aperitive și peste 20 de sticle de șampanie, inclusiv 17 sticle de Dom Perignon Rose, titrează publicația Bild.

Dar mare parte din sumă a fost generată de un fel denumit „varios pescados”, în traducere, diverse tipuri de pește, care, la verificare, s-a dovedit a fi, de fapt, trei sticle de vin Petrus din 1986, evaluate la fabuloasa sumă de 45.000 de euro.

Pare-se că masa ar fi fost oferită de starul NBA LeBron James, pentru 18 oaspeți americani, inclusiv „un atlet de renume mondial”. Directorul restaurantului de lux Annabel, Julio Figueroa, a refuzat să confirme identitatea clienților, susținând că politica localului este confidențialitatea totală.

De asemenea, știrea a stârnit controverse și legate de bacșișul de 5.748,90 de euro, adăugat automat la nota de plată, cu toate că în Spania taxele pentru servicii sunt deja incluse. Operatorul a explicat însă că suma era opțională și nu este clar dacă a fost plătită efectiv.

