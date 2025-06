Note finale BAC 2025 | Acestea sunt rezultatele la Bacalaureat, după rezolvarea contestațiilor

Note finale BAC 2025: potrivit calandarului de Bacalaureat 2025, notele finale la BAC 2025 sunt afișate luni, 30 iunie, pe site-ul Edu.ro. Elevii așteaptă cu mari emoții notele finale la BAC 2025. Acestea sunt note care nu mai pot fi modificate în niciun fel, fiind notele puse de către profesori, după soluționarea contestațiilor. Gândul vă prezintă note finale BAC 2025, în articol.

Notele finale la BAC 2025 sunt un subiect fierbinte printre elevii care au dat Bacalaureatul 2025, în sesiunea din iunie. Pentru prima data, elevii au putut să-și vadă lucrările înainte de a depune contestații. În Capitală, s-au depus nu mai puțin de 5.579 de contestații.

Pentru note finale la BAC 2025, candidații care au contestat primul rezultat al lucrărilor lor au completat o cerere și au semnat o declarație-tip în care au fost nevoiți să menționeze faptul că au luat la cunoștință faptul că nota finală la Bacalaureat 2025 poate să schimbe nota primită initial, fie prin creștere, fie prin descreștere.

Note finale BAC 2025. Condiții pentru a promova examenul de Bacalaureat

Odată aflate notele finale la BAC 2025, condițiile pe care un absolvent de liceu trebuie să le îndeplinească, pentru a promova examenul de Bacalaureat sunt: să-și fi echivalat probele de competență lingvistică și digitală, să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre aceste probe, iar media generală obținută să fie de minimum 6, la probele scrise. Media finală la BAC 2025 se obține prin calcularea mediei aritmetice a notelor obținute la cele trei probe scrise.

Note finale BAC 2025. Câți elevi au promovat BAC-ul, înainte de contestații

Înainte de notele finale la BAC 2025, trebuie spus că, din promoția curentă, au participat la examen 92.385 de elevi, dintre care 73.859 au promovat. Acest fapt înseamnă o rată de 79,9%. În acest caz, este o scădere de 3,3 puncte procentuale față de anul precedent.

Pentru prima dată de după pandenie, rata de promovare a scăzut și în județul Cluj. Acesta pierde aproape un punct procentual. Capitala scade sub 80% (79,7%), iar în Bistrița Năsăud, promovabilitatea a scăzut cu 7,6 puncte procentuale.

În mediul rural, numai 22.771 de elevi din această promoție au promovat examenul de Bacalaureat 2025, dintr-un total de 32.181 de elevi prezenți. Acest lucru înseamnă o rată de promovare de 70,8%, adică cu 14 puncte procentuale mai mică decât în mediul urban (84,9%). Diferența pare a fi una dramatică, mai ales că, la nivelul filierei teoretice, în urbam rata urcă la 91,9%, iar în mediul rural este de 83,1%.

Note BAC 2025, în București, înainte de contestații

În București, la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie 2025, s-au încris 13.885 de elevi, dintre care 13.572 s-au prezentat la examen. Dintre aceștia, au promovat 10.811, astfel că rata de promovare, înainte de contestații este e 79,66, conform ISMB. De precizat este că 8 elevi din București au obținut media generală 10.

Note finale BAC 2025. Sesiunea din toamnă

Elevii care nici după ce află note finale la BAC 2025 nu promovează examenul de Bacaluareat 2025 mai au o șansă însă, și anume, sesiunea din toamnă, care se va desfășura în intervalul iulie-august, potrivit calendarului de Bac.

Astfel, între 14 și 21 iulie 2025 are loc înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusive a candidaților care au promovat examenele de corigență. În zilele de 4 și 5 august 2025 are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, adică proba A, pe 5 august are loc și evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, adică proba B. Pe data de 6 august 2025, are loc evaluarea competențelor digitale, adică proba D. Pe 7-8 august are loc proba C, adică evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, pe 11 august 2025 este programată prima probă scrisă, și anume, cea la limba și literatura română, proba E.a).

Pe data de 12 august are loc proba obligatorie a profilului, adică proba E.c), iar pe 13 august 2025 are loc proba scrisă la alegerea profilului și specializării, adică proba E.d). Examenul se încheie cu proba scrisă la limba și literatura maternă, adică proba E.b).

Sesiunea din toamnă BAC 2025: rezultate

După ce au dat examenele orale și scrie în sesiunea din toamnă a Bacalaureatului, urmează aflarea rezultatelor. Rezultatele obținute la Bacalaureatul din toamnă se vor afișa pe data de 18 august 2025, până în ora 12:00, apoi are loc vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor, în intervalul orar 14:00-18:00. Contestații se mai pot depune și pe 19 și 20 august 2025, urmând ca rezultatele finale la BAC 2025 toamnă să fie afișate la data de 26 august.

Note finale BAC 2025. Ce urmează după Bacalaureat

Odată cu notele finale la BAC 2025, elevii se pot gândi și chiar pot pune în practică ce anume vor face după promovarea examenului. Cu siguranță, ei se vor orienta către facultate. Deși mulți au de gând, ca în fiecare an, să studieze în afară, cei care nu iau în calcul această opțiune se pot orienta către facultățile de la noi.

Top Universități din București

Capitala este unul dintre orașele cu potențial major când vine vorba de universități de renume. În total, sunt 21 de universități dintre care viitorii studenți au de unde alege. Mai precis, există 21 de universități de stat și 13 universități private. În topul universităților din București se află ASE, Academia de Studii Economice din București. Ea este calsificată drept universitate de cercetare și educație avansată, de către Ministerul Educației.

Pe locul al doilea avem Universitatea din București, înființată la data de 4 iulie 1864, printr-un decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Pe locul al treilea avem Universitatea Politehnică din București, o universitate tehnică. Pe locul al IV-lea avem Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, o universitate de științe a sănătății publice din București. Iar topul poate continua.

Note finale BAC 2025 înseamnă, deci, și posibiltatea ca elevii să se înscrie la Universitatea dorită, specializarea dorită. Rezultatele finale la Bacalaureat 2025 vor fi afișate, luni, 30 iunie 2025, în articol, și pe bacalaureat.edu.ro.

