Andrei Dumitrescu
08 feb. 2026, 05:00, EXCLUSIV
Ioan Clămparu, românul care a controlat cu autoritate, ani la rând, piața prostituției din suburbiile Madridului, a fost la un pas de moarte după ce un medic al Penitenciarului Aiud i-ar fi prescris un tratament greșit. Celebrul deținut a fost adus de urgență tocmai la București și internat la Spitalul Penitenciar Jilava.

Ioan Clămparu a făcut cunoștință cu mediul penitenciar încă dinainte de 1989, când a fost fost condamnat la închisoare după ce a omorât un om în bătaie. Tânărul Clămparu a lovit un bărbat cu pumnul, iar coastele victimei s-au rupt și s-au înfipt în ficat.

Încarcerat în plin comunism, într-o închisoare de maximă siguranță, tânărul din Botoșani a reușit să se descurce într-un mediu extrem de violent, în care oamenii erau aproape uciși în bătaie pentru o conservă sau o jumătate de pâine albă.

După Revoluție, Ioan Clămparu a plecat în Spania, unde s-a înconjurat de un grup de români deosebit de violenți, care i-au servit interesele cu loialitate. Așa a ajuns Clămparu, poreclit între timp Cap de porc sau Ion de la Madrid, să se impună chiar și în fața temutelor bande albaneze și marocane și să controleze Casa de Campo, una dintre cele mai periculoase zone din capitala Spaniei.

Prins de autoritățile spaniole și condamnat la 30 de ani de detenție, temutul infractor român a fost adus în țară în 2015 și judecat din nou. După ce acuzațiile i-au fost raportate la Codul penal românesc, pedeapsa i-a fost fixată la 25 de ani de detenție.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că undeva în cursul anului 2023, deținutul încarcerat la Penitenciarul Aiud ar fi acuzat probleme de sănătate.

Pentru că analizele medicale ar fi indicat un nivel foarte ridicat al colesterolului, medicul închisorii i-ar fi prescris un tratament cu Atoris, un medicament cu efecte adverse periculoase.

Potrivit prospectului, Atoris poate provoca, printre multe altele, sângerare din nas, reacţii alergice, creştere a concentraţiei zahărului în sânge, indigestie, diaree, modificări ale funcţiei ficatului, pierdere a memoriei, vedere înceţoşată, pancreatită, hepatită, cădere în exces a părului, dificultăţi la respiraţie și chiar colaps.

Sursele citate au precizat că Ioan Clămparu ar fi fost tratat cu o doză prea mare din acest medicament, astfel că starea lui de sănătate s-ar fi deteriorat într-un mod periculos.

Acesta ar fi fost trimis de urgență la Spitalul Penitenciar Jilava, unde a rămas internat până când medicii au stabilit că pacientul se află în afara oricărui pericol.

