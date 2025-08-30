Nou incident teribil în FRANȚA: un șofer a intrat cu mașina în plin într-o mulțime de oameni! „Din păcate, bilanțul este foarte greu!”

O persoană a murit și alte cinci sunt rănite după ce un șofer a intrat cu mașina în plin într-o mulțime de oameni în Franța. Acest nou incident teribil s-a petrecut în orașul Evreux.
Procurorii au deschis o anchetă pentru omor și tentativă de omor.
Pe de altă parte, oamenii legi au exclus orice motiv „terorist” sau rasist.
„Din păcate, bilanțul este foarte greu”, a declarat procurorul public din Evreux, Remi Coutin, care a precizat că un bărbat a murit la fața locului în urma impactului frontal cu autoturismul condus în mare viteză. Alte cinci persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare critică.
Coutin a declarat că „a avut loc o altercație între o tânără și mai mulți bărbați” într-un bar din localitate. În acest caz, doi bărbați și o femeie au fost, deja, reținuți de polițiști.
Sâmbătă dimineață, 30 august, o mașină a intrat în mulțime în orașul Evreux, din nordul Franței. Potrivit procurorului Remi Couti, după o altercație la un bar, „o persoană ar fi mers să aducă un vehicul și a dat înapoi în mod deliberat cu viteză mare în mulțimea din fața localului”.
