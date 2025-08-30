Nou incident teribil în FRANȚA: un șofer a intrat cu mașina în plin într-o mulțime de oameni! „Din păcate, bilanțul este foarte greu!”

O persoană a murit și alte cinci sunt rănite după ce un șofer a intrat cu mașina în plin într-o mulțime de oameni în Franța. Acest nou incident teribil s-a petrecut în orașul Evreux.

Procurorii au deschis o anchetă pentru omor și tentativă de omor.

Polițiștii exclud orice motiv „terorist”

Pe de altă parte, oamenii legi au exclus orice motiv „terorist” sau rasist.

„Din păcate, bilanțul este foarte greu”, a declarat procurorul public din Evreux, Remi Coutin, care a precizat că un bărbat a murit la fața locului în urma impactului frontal cu autoturismul condus în mare viteză. Alte cinci persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare critică.

Coutin a declarat că „a avut loc o altercație între o tânără și mai mulți bărbați” într-un bar din localitate. În acest caz, doi bărbați și o femeie au fost, deja, reținuți de polițiști.

Sâmbătă dimineață, 30 august, o mașină a intrat în mulțime în orașul Evreux, din nordul Franței. Potrivit procurorului Remi Couti, după o altercație la un bar, „o persoană ar fi mers să aducă un vehicul și a dat înapoi în mod deliberat cu viteză mare în mulțimea din fața localului”.

