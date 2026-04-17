Luna aprilie vine cu schimbări importante. Televiziunea Română pregătește modificări în grila de programe a TVR1. Noua grilă a postului TV va fi modificată după cum urmează: de luni până miercuri inclusiv, de la ora 20.00-21.00, postul va difuza o emisiune de dezbatere.
Astfel, într-una dintre zile, emisiunea va fi moderată de Monica Ghiurco și Dana Grecu, în alta Valeriu Nicolae cu Pătraru, iar în cea de-a treia zi va fi prezentată de Vlad Craioveanu cu Tetelu.
Schimbări apar și în programul de joi: „Starea Nației”, realizată de Dragoș Pătraru, va fi mutată de la ora 20.00 la ora 21.00.
După demiterile sau demisiile de la PRO TV – Cătălin Măruță, Digi 24 – Anca Mireanu, Euronews -Vitalie Cojocari, au urmat schimbări majore și la Antena3 CNN. Grila de programe s-a schimbat fundamental.
Jurnalistul Radu Tudor a fost prima victimă a acestor schimbări. „Analistul militar” a fost înlocuit pe tronsonul 19.00-20.00.
Un alt nume greu care a dispărut din grila de programe de luni până vineri este Răzvan Dumitrescu, cel care realiza, de la 20.00, emisiunea Subiectiv.
