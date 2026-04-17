Luna aprilie vine cu schimbări importante. Televiziunea Română pregătește modificări în grila de programe a TVR1. Noua grilă a postului TV va fi modificată după cum urmează: de luni până miercuri inclusiv, de la ora 20.00-21.00, postul va difuza o emisiune de dezbatere.

Astfel, într-una dintre zile, emisiunea va fi moderată de Monica Ghiurco și Dana Grecu, în alta Valeriu Nicolae cu Pătraru, iar în cea de-a treia zi va fi prezentată de Vlad Craioveanu cu Tetelu.

Schimbări apar și în programul de joi: „Starea Nației”, realizată de Dragoș Pătraru, va fi mutată de la ora 20.00 la ora 21.00.

Schimbări majore și în grila Antena3 CNN

După demiterile sau demisiile de la PRO TV – Cătălin Măruță, Digi 24 – Anca Mireanu, Euronews -Vitalie Cojocari, au urmat schimbări majore și la Antena3 CNN. Grila de programe s-a schimbat fundamental.

Jurnalistul Radu Tudor a fost prima victimă a acestor schimbări. „Analistul militar” a fost înlocuit pe tronsonul 19.00-20.00.

Un alt nume greu care a dispărut din grila de programe de luni până vineri este Răzvan Dumitrescu, cel care realiza, de la 20.00, emisiunea Subiectiv.

