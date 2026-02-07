Grila Pro TV de weekend se transformă, după închiderea emisiunii lui Cătălin Măruță. Ce va rula în fiecare sâmbătă și duminică, la prânz

În ultima perioadă, grila Pro TV a întâmpinat o serie de modificări. În primul rând, pe 6 februarie 2026, emisiune „La Măruță”, prezentată de Cătălin Măruță, și-a tras cortina după 18 ani. În ultima ediție a show-ului, au fost anunțate și ultimele schimbări ale programului. Iată ce va rula în fiecare sâmbătă și duminică, la prânz, potrivit CANCAN.

Emisiunea „La Măruță” și-a tras cortina, după 18 ani în care a rulat pe micile ecrane. În locul emisiunii pe care a prezentat-o Cătălin Măruță vor putea fi urmărite două seriale turcești. Și anume, „La marginea lumii” („Uzak Șehir”), care va fi difuzat de la ora 14:00, precum și „Leyla” („Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”), de la ora 15:00.

Grila Pro TV de weekend se transformă

În ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, Roxana Hulpe a anunțat că în fiecare sâmbătă și duminică, începând de la ora 13:00, va putea fi urmărit un program de știri. Roxana Hulpe și Cosmin Stan fac echipă la știrile de dimineață. În weekend vor prezenta prin rotație. Schimbarea a intrat în vigoare de astăzi, 7 februarie 2026, arată CANCAN.

„Este un jurnal dinamic, extrem de viu. Colegii mei din redacție, reporterii, vor fi pe teren. Vom acoperi toate evenimentele, inclusiv zona de cultură. Vom avea foarte multe subiecte în această direcție. Suntem efectiv loviți din toate părțile de informații și cred că rolul programelor de știri este esențial. E nevoie de mai multe știri și de știri în care să crezi.

De sâmbătă mă întâlnesc din nou cu telespectatorii și la prânz. De la ora 13:00, sâmbăta și duminica, nu doar dimineața. Voi prezenta un weekend eu, un weekend colegul meu Cosmin Stan, cu care deja prezint jurnalul dimineții în weekend”, a spus Roxana Hulpe în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„După jurnalul matinal de weekend, mă bucur enorm să mă întâlnesc cu telespectatorii și la prânz. Noul jurnal Știrile PRO TV de la ora 13 este un jurnal ancorat în real, viu, cu multe transmisiuni în direct și reporteri prezenți în mijlocul evenimentelor din București și din toată țara. Este un jurnal de weekend care surprinde realitatea în desfășurare, de la evenimente la cultură, și care oferă repere sigure într-o lume aflată într-o continuă schimbare”, a spus Roxana Hulpe.

Cosmin Stan a menționat că jurnalul de știri va exista printre preferințele telespectatorilor.

„E o extindere firească a întâlnirii noastre matinale din fiecare weekend. Și mă bucur că vom avea acum ocazia să le mai aducem oamenilor, și în miezul zilelor de sâmbătă și duminică, încă un jurnal clar, echilibrat și relevant, cu știrile esențiale ale momentului. Sunt sigur că în foarte scurt timp vom deveni o obișnuință de weekend pentru cei care vor informație corectă, prezentată onest și responsabil”, a spus Cosmin Stan.

