31 oct. 2025, 10:43, Actualitate
FOTO - Antena 3

Un TIR și un microbuz s-au ciocnit pe Autostrada 1 (A1), vineri dimineață, în apropierea localității Nădlac. În urma accidentului, opt persoane au fost rănite.

FOTO – ISU Arad

Este vorba de cinci victime conștiente, cooperante și neîncarcerate, patru bărbați și o femeie, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri și investigații medicale suplimentare. Celelalte trei persoane implicate au refuzat transportul la spital.

FOTO – ISU Arad

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare.

FOTO – ISU Arad

De asemenea, la locul evenimentului acționează și pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Pecica și a fost solicitată și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Arad.

FOTO – ISU Arad

Din primele cercetări făcute de polițiști, impactul a avut loc între un microbuz de transport persoane, în care se găseau șase pasageri, condus de un tânăr de 28 de ani, din județul Tulcea, și un ansamblu rutier, condus de un bărbat de 41 de ani, cetățean bulgar. Microbuzul ar fi staționat pe banda de urgență, înainte de a fi lovit.

FOTO - ISU Arad

FOTO – ISU Arad

Traficul rutier este oprit pe A1 Deva – Nădlac, la kilometrul 567, pe sensul către Nădlac, în apropierea localității Nădlac, județul Arad, pentru aterizarea unui elicopterul SMURD.

În cauză se continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.

