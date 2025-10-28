Prima pagină » Actualitate » Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități

28 oct. 2025, 13:54, Actualitate
Potrivit unui nou proiect de lege pregătit de Ministerul Economiei, românii care au credite de nevoi personale vor putea beneficia de o protecție suplimentară. Concret, noile reguli oferă consumatorilor mai multă siguranță financiară, scrie bzi.ro.

Transparența în relația client-bănci este foarte importantă pentru autorități, transmite sursa citată.

Posibilitatea de a anula împrumutul în 14 zile

Conform proiectului legislativ, persoanele care contractează un credit de nevoi personale vor putea renunța la împrumut în termen de 14 zile de la semnarea contractului, fără penalități sau comisioane. Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească este returnarea integrală a sumei primite.

Totodată, conform proiectului legislativ, instituțiile financiare vor trebui să se asigure că împrumuturile sunt compatibile cu veniturile/situația financiară a fiecărei persoane. În felul acesta, se urmărește prevenirea supraîndatorării.

În același proiect de lege este prevăzută și obligația băncilor de a oferi consiliere financiară clienților înainte de semnarea contractului de împrumut.

Un alt aspect care vine în ajutorul clienților: instituțiile financiare nu vor putea recurge imediat la executare silită sau la vânzarea creditului către alte entități fără notificarea prealabilă a clientului.

O altă modificare importantă se referă la posibilitatea rambursării anticipate: românii vor putea achita împrumuturile înainte de termenul din contract, fără comisioane ascunse. Mai mult, băncile vor fi obligate să reducă dobânzile și comisioanele corespunzătoare perioadei rămase.

Românii au ajuns să se împrumute pentru cheltuielile zilnice

Dat fiind actualul context economic, marcat de scumpiri, taxe și impozite mărite, din ce în ce mai mulți români solicită credite de nevoi personale. Practic, oamenii merg la bancă să se împrumute pentru cheltuielile zilnice pe care le au.

Pentru a obține un credit, băncile solicită clienților un venit stabil și un istoric financiar bun, adică să nu apară în sistem ca „rău platnici”.

Foarte important de știut: cine nu își mai poate plăti ratele, riscă poprirea salariilor sau a pensiilor! În cazuri mai grave se ajunge și la executarea silită.

Românii care au întârzieri la plata ratelor trebuie să anunțe de urgență banca pentru a găsi soluții, fie refinanțarea, fie perioade de grație temporare, în funcție de politica și regulamentele băncilor.

