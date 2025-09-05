Băncile bagă spăima în românii cu credite și îi avertizează că ar putea ajunge în stradă. Extrem de mulți viitori proprietari din România trăiesc cu grija că banca le va lua locuința în cazul în care nu vor mai putea achita ratele.

Băncile vor să fie mult mai dure cu cei care nu pot să–și plătească ratele la creditele pe care le au, mai ales la creditele ipotecare. Este vorba despre creditele care au fost luate ca să se cumpere locuințe noi. Pe de altă parte, ne uităm la ce înseamnă un credit care nu poate fi plătit: maximum 90 de zile are voie un client să ceară o amânare a plății de la rata lunară, însă băncile anunță că, având în vedere că mulți ajung într-o incapacitate de plată, vor să fie mult mai dure.

Și atunci, românii se tem că, dacă se înăspresc aceste condiții și excepții care le pot fi acordate, se vor trezi cu popriri pe conturi sau chiar și cu executări silite. Asta înseamnă că pot să piardă locuința pe care vor să o cumpere sau pentru care au luat acest credit, pentru că ea se află, doar pe jumătate sau pe un sfert cumpărată din suma totală. Tocmai de aceea, discutăm despre băncile care anunță câteva excepții și spun că, în primul rând, cei care nu mai pot să plătească ratele lunare, meargă să discute cu un reprezentant, să vadă ce se poate face, dacă se poate încadra în acea excepție de trei luni de zile în care nu se vor plăti ratele și va fi adăugată suma la finalul scandenței de la creditul care a fost luat sau dacă trebuie să se apeleze deja la refinanțări, adică un nou credit care să-l plătească pe cel actual și asta înseamnă mai mulți bani care vor fi dați, în final, potrivit Știrile România TV.

