Ratele românilor cu credite în lei vor CREȘTE semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce IRCC a atins un record istoric. Cât vor plăti în plus

Ratele românilor cu credite în lei vor crește semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a atins un record istoric, pe fondul problemelor statului cu finanțarea, a deficitului bugetar, dar și al dobânzilor la care băncile se împrumută între ele.

Potrivit România TV, IRCC a crescut de la 5,55 la 6,07%, ajungând la cel mai mare nivel de la lansarea sa. Noul indicator va fi aplicat de la 1 octombrie și va fi valabil până la 1 ianuarie 2026, când sunt șanse ca el să scadă temporar, însă nu semnificativ.

Așadar, la un credit ipotecar de 250.000 lei, contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobândă variabilă, rata este acum de 2.021 lei, similară cu cea din perioada aprilie-iunie, însă de la 1 octombrie va crește cu 92 lei.

Iar veștile proaste nu se opresc aici. Pe final de an, împins de inflație, urcă masiv și ROBOR-UL (Romanian Interbank Offer Rate), adică rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci. Asta înseamnă că vom avea credite mai scumpe și pentru românii care sunt legați la acest indice ROBOR.