Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că a avut, sâmbătă, o întâlnire importantă cu delegația Congresului SUA, condusă de congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Reprezentanților și ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

Potrivit lui Nazare, discuțiile au vizat transformarea parteneriatului strategic dintre România și SUA într-o „relație economică și investițională mai puternică, cu mai multe proiecte concrete, investiții și capacități de producție dezvoltate în România.”

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„Am discutat cu partenerii americani despre cum transformăm parteneriatul strategic solid dintre România şi Statele Unite într-o relaţie economică şi investiţională mai puternică, cu mai multe proiecte concrete, investiţii şi capacităţi de producţie dezvoltate în România”, a scris ministrul interimar de Finanţe pe Facebook.

„România are un rol strategic pe flancul estic al NATO”

Ministrul interimar de Finanțe a subliniat că România are un rol strategic pe flancul estic al NATO, dar și în arhitectura economică a regiunii. Nazare a explicat că poziționarea țării trebuie valorificată mai bine din punct de vedere economic deoarece Marea Neagră și Dunărea sunt coridoare esențiale pentru energie, transport și lanțurile de aprovizionare.

De asemenea, Alexandru Nazare mai spune că a discutat cu partenerii americani și despre „extinderea cooperării româno-americane în domenii precum tehnologia, producția, industria, infrastructura și lanțurile de aprovizionare.”

„Pentru ca aceste oportunităţi să se transforme în proiecte, avem nevoie de decizii mai rapide, de o capacitate mai bună de implementare şi de o prezentare mai eficientă a potenţialului României în faţa investitorilor americani”.

Nazare: România are potențial de creștere

În finalul postării, Alexandru Nazare a evidențiat potențialul de creștere a României și a subliniat că dezvoltarea componenentei economice a parteneriatului cu SUA poate contribui direct la valorificarea acestuia.