Prima pagină » Știri politice » Alexandru Nazare s-a întâlnit la Ministerul Finanțelor cu o delegație a Congresului SUA. Investițiile americane în România, pe agenda discuțiilor

Alexandru Nazare s-a întâlnit la Ministerul Finanțelor cu o delegație a Congresului SUA. Investițiile americane în România, pe agenda discuțiilor

Alexandru Nazare s-a întâlnit la Ministerul Finanțelor cu o delegație a Congresului SUA. Investițiile americane în România, pe agenda discuțiilor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că a avut, sâmbătă, o întâlnire importantă cu delegația Congresului SUA, condusă de congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Reprezentanților și ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

Potrivit lui Nazare, discuțiile au vizat transformarea parteneriatului strategic dintre România și SUA într-o „relație economică și investițională mai puternică, cu mai multe proiecte concrete, investiții și capacități de producție dezvoltate în România.”

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Am discutat cu partenerii americani despre cum transformăm parteneriatul strategic solid dintre România şi Statele Unite într-o relaţie economică şi investiţională mai puternică, cu mai multe proiecte concrete, investiţii şi capacităţi de producţie dezvoltate în România”, a scris ministrul interimar de Finanţe pe Facebook.

„România are un rol strategic pe flancul estic al NATO”

Ministrul interimar de Finanțe a subliniat că România are un rol strategic pe flancul estic al NATO, dar și în arhitectura economică a regiunii. Nazare a explicat că poziționarea țării trebuie valorificată mai bine din punct de vedere economic deoarece Marea Neagră și Dunărea sunt coridoare esențiale pentru energie, transport și lanțurile de aprovizionare.

De asemenea, Alexandru Nazare mai spune că a discutat cu partenerii americani și despre „extinderea cooperării româno-americane în domenii precum tehnologia, producția, industria, infrastructura și lanțurile de aprovizionare.”

„Pentru ca aceste oportunităţi să se transforme în proiecte, avem nevoie de decizii mai rapide, de o capacitate mai bună de implementare şi de o prezentare mai eficientă a potenţialului României în faţa investitorilor americani”.

Nazare: România are potențial de creștere

În finalul postării, Alexandru Nazare a evidențiat potențialul de creștere a României și a subliniat că dezvoltarea componenentei economice a parteneriatului cu SUA poate contribui direct la valorificarea acestuia.

„Pentru mine, aceasta este una dintre direcţiile strategice ale perioadei următoare: mai mult capital american în România, mai multe proiecte comune de producţie şi tehnologie şi o integrare mai puternică a companiilor româneşti în lanţurile de aprovizionare transatlantice. Parteneriatul strategic România–SUA are deja o componentă puternică de securitate. Avem acum oportunitatea să dezvoltăm cu aceeaşi ambiţie şi componenta economică”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Oana Țoiu, întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA. Ce teme au fost discutate
15:50
Oana Țoiu, întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA. Ce teme au fost discutate
REACȚIE Rogobete îl ironizează pe Bolojan după inaugurarea centrului de neurochirurgie din Cluj. Critici dure pentru tăierile Sănătate
15:04
Rogobete îl ironizează pe Bolojan după inaugurarea centrului de neurochirurgie din Cluj. Critici dure pentru tăierile Sănătate
FOTO-VIDEO FOTO VIDEO „Armada AUR” a luat cu asalt Cazanele Dunării înaintea Consiliului Național de Conducere al formațiunii. Șefii partidului au mers într-o croazieră pe Dunăre
14:09
FOTO VIDEO „Armada AUR” a luat cu asalt Cazanele Dunării înaintea Consiliului Național de Conducere al formațiunii. Șefii partidului au mers într-o croazieră pe Dunăre
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu a făcut o vizită-surpriză la Cisnădie: „Avem dreptul să știm adevărul despre anularea alegerilor și furtul lor”
13:02
Călin Georgescu a făcut o vizită-surpriză la Cisnădie: „Avem dreptul să știm adevărul despre anularea alegerilor și furtul lor”
REACȚIE Mesajul lui Dominic Fritz la o zi după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Primarul Timișoarei își predă mandatul în 30 de zile
11:13
Mesajul lui Dominic Fritz la o zi după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Primarul Timișoarei își predă mandatul în 30 de zile
ULTIMA ORĂ Premierul demis, Ilie Bolojan, a tăiat panglica la noul Centru de patologie vasculo-cerebrală de la Cluj, în valoare de peste 230 milioane de lei
09:35
Premierul demis, Ilie Bolojan, a tăiat panglica la noul Centru de patologie vasculo-cerebrală de la Cluj, în valoare de peste 230 milioane de lei
Mediafax
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
Digi24
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Experimentul unui român divorțat. Ce s-a întâmplat când a ieșit în oraș purtând din nou verigheta: „E flirt fără presiune, e atracție?”
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Au construit mesopotamienii o baterie cu aproape 2.000 de ani înaintea lui Volta? Misterul „bateriei din Bagdad”
EDUCAȚIE Guvernul alocă peste 800 de milioane de lei pentru programul cu lapte, corn și fructe. Câți elevi primesc produsele în anul școlar 2026-2027
16:28
Guvernul alocă peste 800 de milioane de lei pentru programul cu lapte, corn și fructe. Câți elevi primesc produsele în anul școlar 2026-2027
INCIDENT Accident în Dâmbovița, transformat într-un scandal violent. Polițiștii au tras cu arma
16:27
Accident în Dâmbovița, transformat într-un scandal violent. Polițiștii au tras cu arma
VIDEO Tragedie în Zimbabwe. 27 de oameni au murit după ce un microbuz s-a ciocnit frontal cu un camion
16:18
Tragedie în Zimbabwe. 27 de oameni au murit după ce un microbuz s-a ciocnit frontal cu un camion
MILITAR Rusia a lansat o rachetă cu capacitate nucleară care ar putea ajunge până în SUA, la câteva zile după vizita șefului CIA la Moscova
16:10
Rusia a lansat o rachetă cu capacitate nucleară care ar putea ajunge până în SUA, la câteva zile după vizita șefului CIA la Moscova
STATISTICĂ Record negativ pentru România. Avem cei mai mulți tineri care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training, la nivelul Uniunii Europene
15:53
Record negativ pentru România. Avem cei mai mulți tineri care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training, la nivelul Uniunii Europene
JOBURI Românii încep să se întoarcă din străinătate. Șeful Autorității Europene a Muncii: „Se întorc acasă în număr mult mai mare decât cei care pleacă”
15:44
Românii încep să se întoarcă din străinătate. Șeful Autorității Europene a Muncii: „Se întorc acasă în număr mult mai mare decât cei care pleacă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe