Prima pagină » Actualitate » Record negativ pentru România. Avem cei mai mulți tineri care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training, la nivelul Uniunii Europene

Record negativ pentru România. Avem cei mai mulți tineri care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training, la nivelul Uniunii Europene

Record negativ pentru România. Avem cei mai mulți tineri care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training, la nivelul Uniunii Europene
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România bifează un alt record negativ la nivelul Uniunii Europene, conform unor date Eurostat. Țara noastră are cea mai mare rată NEET (cei care nu lucrează și nici nu studiază) din UE în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15-29 de ani. În 2025, 19,2% nu erau nici angajați, nici în școală și nici în training. Datele sunt aferente anului trecut.

Media la nivelul Uniunii Europene este de 11%, aproape la jumătate față de România, unde rata NEET(*) ajunge la 19,2% în rândul tinerilor de 15-29 de ani.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

(*)NEET reprezintă „young people Neither in Employment nor in Education or Training”, adică tineri care nu sunt nici angajați, nici nu merg la școală ori urmează un curs de formare.

Date furnizate de Eurostat. Sursă foto: Facebook Eurostat

Record negativ pentru România

Cele mai mari rate NEET din UE, în 2025, au fost în România (19,2%), Bulgaria (13,8%) și Grecia (13,6%), potrivit Eurostat. Cele mai mici rate NEET au fost înregistrate în Olanda (5,3%), Suedia (5,9%) și Slovenia (7,6%).

„Este important să ne asigurăm că tranziția de la educație la viața profesională este una fără probleme pentru tineri și, totodată, să evidențiem riscurile asociate acestei situații. Există riscuri, atât pentru individ cât și, pe termen lung, pentru societate, dacă tinerii ajung să fie deconectați și de educație și de piața muncii”, arată Eurostat.

De menționat faptul că Uniunea Europeană și-a propus să reducă rata tinerilor NEET la 9% până în 2030. În 2025, nouă țări au atins deja acest obiectiv. Printre ele se numără Olanda, Suedia, Slovenia, Cehia, Portugalia și Irlanda.

În anul 2025, 10 țări din Uniunea Europeană au avut rate NEET peste media europeană de 11%. Cele mai ridicate procente au fost în Italia, Grecia, Bulgaria și România, toate peste 13%. În România, ponderea tinerilor NEET a fost de aproape patru ori mai mare decât în Olanda, țara cu cea mai mică rată.

Sursă foto: Eurostat, Shutterstock (imagini cu rol ilustrativ)

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Guvernul alocă peste 800 de milioane de lei pentru programul cu lapte, corn și fructe. Câți elevi primesc produsele în anul școlar 2026-2027
16:28
Guvernul alocă peste 800 de milioane de lei pentru programul cu lapte, corn și fructe. Câți elevi primesc produsele în anul școlar 2026-2027
INCIDENT Accident în Dâmbovița, transformat într-un scandal violent. Polițiștii au tras cu arma
16:27
Accident în Dâmbovița, transformat într-un scandal violent. Polițiștii au tras cu arma
APĂRARE Oana Țoiu, întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA. Ce teme au fost discutate
15:50
Oana Țoiu, întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA. Ce teme au fost discutate
JOBURI Românii încep să se întoarcă din străinătate. Șeful Autorității Europene a Muncii: „Se întorc acasă în număr mult mai mare decât cei care pleacă”
15:44
Românii încep să se întoarcă din străinătate. Șeful Autorității Europene a Muncii: „Se întorc acasă în număr mult mai mare decât cei care pleacă”
SCANDALOS Un bărbat a spart cu piciorul refugiul unei stații STB, apoi a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Totul s-a întâmplat sub privirile năucite ale trecătorilor, în plină zi
15:33
Un bărbat a spart cu piciorul refugiul unei stații STB, apoi a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Totul s-a întâmplat sub privirile năucite ale trecătorilor, în plină zi
EXCLUSIV Cine este omul de afaceri condamnat care a condus-o pe Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, la DNA. Gândul l-a contactat pe Cuciureanu, care a povestit cum s-au cunoscut. De numele lui se leagă mai multe scandaluri, inclusiv cu Irina Loghin
15:30
Cine este omul de afaceri condamnat care a condus-o pe Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, la DNA. Gândul l-a contactat pe Cuciureanu, care a povestit cum s-au cunoscut. De numele lui se leagă mai multe scandaluri, inclusiv cu Irina Loghin
Mediafax
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
Digi24
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Experimentul unui român divorțat. Ce s-a întâmplat când a ieșit în oraș purtând din nou verigheta: „E flirt fără presiune, e atracție?”
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Au construit mesopotamienii o baterie cu aproape 2.000 de ani înaintea lui Volta? Misterul „bateriei din Bagdad”
VIDEO Tragedie în Zimbabwe. 27 de oameni au murit după ce un microbuz s-a ciocnit frontal cu un camion
16:18
Tragedie în Zimbabwe. 27 de oameni au murit după ce un microbuz s-a ciocnit frontal cu un camion
MILITAR Rusia a lansat o rachetă cu capacitate nucleară care ar putea ajunge până în SUA, la câteva zile după vizita șefului CIA la Moscova
16:10
Rusia a lansat o rachetă cu capacitate nucleară care ar putea ajunge până în SUA, la câteva zile după vizita șefului CIA la Moscova
FLASH NEWS Alexandru Nazare s-a întâlnit la Ministerul Finanțelor cu o delegație a Congresului SUA. Investițiile americane în România, pe agenda discuțiilor
16:06
Alexandru Nazare s-a întâlnit la Ministerul Finanțelor cu o delegație a Congresului SUA. Investițiile americane în România, pe agenda discuțiilor
VIDEO Atac devastator al Rusiei asupra unui depozit de lângă Kiev. Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața
15:26
Atac devastator al Rusiei asupra unui depozit de lângă Kiev. Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața
ULTIMA ORĂ Ce se întâmplă cu debitul Dunării până pe 4 septembrie. Anunțul Institutului de Hidrologie
15:25
Ce se întâmplă cu debitul Dunării până pe 4 septembrie. Anunțul Institutului de Hidrologie
TRAGEDIE Bilanțul inundațiilor din Nepal a depășit 600 de morți. Peste 3.500 de persoane sunt în continuare date dispărute în Nepal și China
15:17
Bilanțul inundațiilor din Nepal a depășit 600 de morți. Peste 3.500 de persoane sunt în continuare date dispărute în Nepal și China

Cele mai noi

Trimite acest link pe