România bifează un alt record negativ la nivelul Uniunii Europene, conform unor date Eurostat. Țara noastră are cea mai mare rată NEET (cei care nu lucrează și nici nu studiază) din UE în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15-29 de ani. În 2025, 19,2% nu erau nici angajați, nici în școală și nici în training. Datele sunt aferente anului trecut.

Media la nivelul Uniunii Europene este de 11%, aproape la jumătate față de România, unde rata NEET(*) ajunge la 19,2% în rândul tinerilor de 15-29 de ani.

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(*)NEET reprezintă „young people Neither in Employment nor in Education or Training”, adică tineri care nu sunt nici angajați, nici nu merg la școală ori urmează un curs de formare.

Record negativ pentru România

Cele mai mari rate NEET din UE, în 2025, au fost în România (19,2%), Bulgaria (13,8%) și Grecia (13,6%), potrivit Eurostat. Cele mai mici rate NEET au fost înregistrate în Olanda (5,3%), Suedia (5,9%) și Slovenia (7,6%).

„Este important să ne asigurăm că tranziția de la educație la viața profesională este una fără probleme pentru tineri și, totodată, să evidențiem riscurile asociate acestei situații. Există riscuri, atât pentru individ cât și, pe termen lung, pentru societate, dacă tinerii ajung să fie deconectați și de educație și de piața muncii”, arată Eurostat.

De menționat faptul că Uniunea Europeană și-a propus să reducă rata tinerilor NEET la 9% până în 2030. În 2025, nouă țări au atins deja acest obiectiv. Printre ele se numără Olanda, Suedia, Slovenia, Cehia, Portugalia și Irlanda.

În anul 2025, 10 țări din Uniunea Europeană au avut rate NEET peste media europeană de 11%. Cele mai ridicate procente au fost în Italia, Grecia, Bulgaria și România, toate peste 13%. În România, ponderea tinerilor NEET a fost de aproape patru ori mai mare decât în Olanda, țara cu cea mai mică rată.

Sursă foto: Eurostat, Shutterstock (imagini cu rol ilustrativ)