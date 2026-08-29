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Oana Țoiu, întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA. Ce teme au fost discutate

Olga Borșcevschi
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Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA, precum și consolidarea prezenței NATO s-au aflat printre principalele subiectele discutate sâmbătă, la București, de ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, cu președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Congresul SUA, Mike Rogers.

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Oana Ţoiu, discuţii cu Preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Congresul SUA

Potrivit unui comunicat al MAE, Oana Țoiu a primit o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), președinte al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, alături de Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților, și de ambasadorul Darryl Nirenberg, pentru o întrevedere dedicată consolidării componentei de apărare și securitate a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

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Întâlnirea face parte din dialogul politic consolidat între oficiali de pe parcursul ultimului an, cea mai recentă întâlnire bilaterală fiind la Washington, în iulie 2026, și din componenta abordării strategice a MAE de întărire a angajamentului bipartizan în Congresul SUA pentru Parteneriatul Strategic, precizează MAE.

Ministrul român și senatorul Mike Rogers au discutat despre susținerea unei prezențe întărite în România și pe Flancul Estic în procesul de revizuire a posturii SUA în Europa, despre dialogul constant cu SACEUR, generalul Alexus Grynkewich, și despre National Defense Authorization Act (NDAA).

„Mesajul constant al părții române a fost de a evidenția calitatea României de Aliat responsabil și de încredere al SUA în regiunea Mării Negre, care acționează proactiv în vederea atingerii obiectivului unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic. Acest obiectiv se poate realiza numai printr-o coordonare transatlantică strânsă, în cadrul căreia legislativul american și comisiile sale de profil au un rol esențial”, transmite MAE.

La inițiativa ministrului interimar de Externe, România s-a alăturat pentru prima dată anul acesta programului de schimb MECEA al Departamentului de Stat și echipele de consilieri ai delegației SUA au primit invitația unei vizite de lucru într-o primă ediție, anul acesta, în octombrie, în România, cu un program care include și Baza Militară Mihail Kogălniceanu.

Ministrul Oana Țoiu a trecut în revistă dinamica recentă de securitate, prioritatea acordată de Guvern și CSAT investițiilor în infrastructura strategică și creșterea capabilităților de apărare a teritoriului național, precum și investițiile în infrastructură, cu dublă utilizare, inclusiv portuară și de transport.

„A prezentat avantajele localizării producției în România, inclusiv din perspectiva resursei umane calificate și a existenței unei tradiții industriale semnificative și a capacității de a crește rapid producția unor elemente și sisteme pentru care cererea nu poate fi satisfăcută de către capacitățile deja existente, iar localizarea investițiilor SUA în România contribuie nu doar la creșterea economică a ambelor țări, dar are și avantajul accesului la o piață europeană de achiziții, inclusiv din instrumentul SAFE. A trecut în revistă găzduirea pentru prima dată în sediul NATO a prezentării industriei românești și a ecosistemului de cercetare și inovație, precum și găzduirea de către România a NATO Industry Forum la București anul trecut și declarația Summitului B9”, arată MAE.

Delegația SUA a exprimat aprecierea pentru angajamentul constant al ministrului cu Congresul American, în Washington, conduita de aliat de încredere a României și pentru aportul său la consolidarea posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic și au evidențiat buna cooperare dintre industriile de apărare din România și SUA și potențialul semnificativ de aprofundare a acestei relații.

Oficialii au discutat despre contribuția României ca ancoră solidă în relația UE – SUA, se mai arată în comunicat.

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