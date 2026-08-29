Prima pagină » Știri externe » Rusia a lansat o rachetă cu capacitate nucleară care ar putea ajunge până în SUA, la câteva zile după vizita șefului CIA la Moscova

Rusia a lansat o rachetă cu capacitate nucleară care ar putea ajunge până în SUA, la câteva zile după vizita șefului CIA la Moscova

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul rus al Apărării a anunțat efectuarea unui test de antrenament reușit cu o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) propulsată cu combustibil solid, capabilă să transporte focoase nucleare. Lansarea a venit la doar câteva zile după vizita secretă a directorului CIA la Moscova și reprezintă un mesaj direct către Statele Unite și țările europene.

Vezi galeria foto
8 poze

Lansarea rachetei a avut loc de pe Cosmodromul Plesețk, din regiunea Arhanghelsk, iar focoasele de exercițiu au parcurs peste 6.700 de kilometri. O astfel de rachetă balistică are o rază operațională estimată la peste 11.000 – 12.000 km, ceea ce înseamnă că poate atinge cu ușurință ținte atât din Europa, cât și din Statele Unite.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sistemul RS-24 Yars poate transporta mai multe focoase nucleare independente ghidate către ținte diferite, fiind echipat și cu dispozitive speciale pentru a păcăli sistemele de apărare antirachetă ale Occidentului.

Spre deosebire de rachetele fixe din silozuri, această variantă este operată de pe lansatoare autopropulsate rutiere, ceea ce face extrem de grea detectarea lor din spațiu și foarte dificil de distrus printr-un atac preventiv.

Mai mult, utilizarea combustibilului solid permite menținerea rachetei în stare de alertă permanentă, ceea ce permite lansarea ei în doar câteva minute, fără a pierde timpul cu alimentarea acesteia.

Ministerul rus a precizat că scopul oficial al testului a fost exclusiv reconfirmarea fiabilității și a caracteristicilor tehnice pentru acest tip de rachete. În același timp, acest exercițiu a fost mediatizat puternic de agențiile ruse de știri în contextul tensiunilor cu Occidentul. Mai mult, acest test a avut loc la doar câteva zile de la vizita tensionată a directorului CIA la Moscova, fiind interpretat ca un semnal direct de forță militară transmis Washingtonului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Tragedie în Zimbabwe. 27 de oameni au murit după ce un microbuz s-a ciocnit frontal cu un camion
16:18
Tragedie în Zimbabwe. 27 de oameni au murit după ce un microbuz s-a ciocnit frontal cu un camion
VIDEO Atac devastator al Rusiei asupra unui depozit de lângă Kiev. Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața
15:26
Atac devastator al Rusiei asupra unui depozit de lângă Kiev. Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața
TRAGEDIE Bilanțul inundațiilor din Nepal a depășit 600 de morți. Peste 3.500 de persoane sunt în continuare date dispărute în Nepal și China
15:17
Bilanțul inundațiilor din Nepal a depășit 600 de morți. Peste 3.500 de persoane sunt în continuare date dispărute în Nepal și China
CONTROVERSĂ Culisele înțelegerii de 18 miliarde de dolari. The Guardian: Zuckerberg abia a clipit. Pentru Meta, suma echivalează cu mai puțin decât veniturile pe o lună, are la dispoziție 10 ani pentru a o plăti
14:37
Culisele înțelegerii de 18 miliarde de dolari. The Guardian: Zuckerberg abia a clipit. Pentru Meta, suma echivalează cu mai puțin decât veniturile pe o lună, are la dispoziție 10 ani pentru a o plăti
FLASH NEWS Alertă în Ungaria după ce un bărbat beat a furat un avion și s-a îndreptat către centrala nucleară de la Paks. Cum s-a terminat toată povestea
14:28
Alertă în Ungaria după ce un bărbat beat a furat un avion și s-a îndreptat către centrala nucleară de la Paks. Cum s-a terminat toată povestea
REFERENDUM Referendum în Islanda pentru reluarea negocierilor cu UE. Cetățenii sunt chemați sâmbătă la urne pentru a decide viitorul țării
13:59
Referendum în Islanda pentru reluarea negocierilor cu UE. Cetățenii sunt chemați sâmbătă la urne pentru a decide viitorul țării
Mediafax
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
Digi24
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Experimentul unui român divorțat. Ce s-a întâmplat când a ieșit în oraș purtând din nou verigheta: „E flirt fără presiune, e atracție?”
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Au construit mesopotamienii o baterie cu aproape 2.000 de ani înaintea lui Volta? Misterul „bateriei din Bagdad”
EDUCAȚIE Guvernul alocă peste 800 de milioane de lei pentru programul cu lapte, corn și fructe. Câți elevi primesc produsele în anul școlar 2026-2027
16:28
Guvernul alocă peste 800 de milioane de lei pentru programul cu lapte, corn și fructe. Câți elevi primesc produsele în anul școlar 2026-2027
INCIDENT Accident în Dâmbovița, transformat într-un scandal violent. Polițiștii au tras cu arma
16:27
Accident în Dâmbovița, transformat într-un scandal violent. Polițiștii au tras cu arma
FLASH NEWS Alexandru Nazare s-a întâlnit la Ministerul Finanțelor cu o delegație a Congresului SUA. Investițiile americane în România, pe agenda discuțiilor
16:06
Alexandru Nazare s-a întâlnit la Ministerul Finanțelor cu o delegație a Congresului SUA. Investițiile americane în România, pe agenda discuțiilor
STATISTICĂ Record negativ pentru România. Avem cei mai mulți tineri care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training, la nivelul Uniunii Europene
15:53
Record negativ pentru România. Avem cei mai mulți tineri care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training, la nivelul Uniunii Europene
APĂRARE Oana Țoiu, întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA. Ce teme au fost discutate
15:50
Oana Țoiu, întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA. Ce teme au fost discutate
JOBURI Românii încep să se întoarcă din străinătate. Șeful Autorității Europene a Muncii: „Se întorc acasă în număr mult mai mare decât cei care pleacă”
15:44
Românii încep să se întoarcă din străinătate. Șeful Autorității Europene a Muncii: „Se întorc acasă în număr mult mai mare decât cei care pleacă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe