NOUTĂȚI la emiterea pașapoartelor, după data de 15 septembrie 2025. Ce vor conține aceste acte de identitate

26 aug. 2025, 20:32, Actualitate
Ministerul de Interne și Structurile de Evidență a Populației vin cu un anunț important pentru cetățeni. 15 milioane de români trebuie să-și schimbe buletinele. Nu este neapărat o grabă, dar nici nu trebuie să așteptați prea mult, pentru că începând de pe 3 august 2031 nu veți mai putea călători în țările Uniunii Europene (UE) cu buletinul actual. Este nevoie, musai, de cartea de identitate electronică sau buletinul cu cip, așa cum îl știm cu toții.

Autoritățile de la noi au stabilit un calendar clar pentru această tranziție și, pe lângă buletine, și pașapoartele se vor schimba. Astfel, de pe 15 septembrie anul acesta, pașapoartele se vor emite cu un cod QR pentru creșterea securității.

Apoi, până în iulie 2026, noile cărți de identitate electronice vor fi emise gratuit, dar după această dată vom plăti pentru fiecare buletin cu cip taxa de 68 lei, potrivit Antena 3.

Și ajungem în august 2031, când documentele de identitate fără cip nu vor mai fi recunoscute în UE, deci nu mai puteți călători fără acest tip de document.

Avantajele documentelor de identitate electronice

În primul rând, călătorii în Uniunea Europeană, dar și în Turcia sau Republica Moldova… doar cu acest tip de buletin cu cip. Apoi am avea o protecție mai mare a datelor personale, cipul fiind unul criptat, aceste documente fiind greu de falsificat.

Apoi, printre avantaje avem și accesul la semnătura digitală sau actualizarea rapidă a domiciliului, el fiind stocat în cip, dar și accesul și integrarea la serviciile digitale ale statului.

Dar este necesară și o adaptare a tuturor instituțiilor publice și private la aceste schimbări, pentru că mulți români care și-au făcut deja buletin cu cip au reclamat faptul că în unele situații, cum ar fi eliberarea unor documente de la notar, au fost puși să aducă o adeverință privind domiciliul, pentru că multe astfel din de instituții nu au încă cititoare pentru cărțile de identitate electronice.

