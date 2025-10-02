Guvernul a aprobat proiectul de ordonață privind pregătirea populației pentru apărare, permițând românilor cu vârste între 18 și 35 de ani să participe la un stagiu militar voluntar de patru luni. Participanții se vor familiariza cu armata, vor fi renumerați cu trei salarii medii pe economie și vor rămâne în rezerva operațională a Armatei Române, potrivit ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare pleacă de la o necesitate reală: rezerva operațională este îmbătrânită. În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de soldați și gradați. Vorbim de aproximativ 350.000 de persoane care părăsesc rezerva. De aceea, introducem această formă de militar voluntar, pentru patru luni, ca tinerii să se familiarizeze cu armata, cu armamentul Armatei Române și să rămână în rezerva operațională”, a explicat Moșteanu.

Ministrul a detaliat beneficiile pentru cei care optează pentru stagiul voluntar:

„Beneficiile sunt, în primul rând, datoria civică. Doi, un beneficiu financiar, trei salarii medii pe economie pe durata celor patru luni. Cei mai buni dintre ei vor putea rămâne în armată ca militari profesioniști, dacă doresc și pot. Este un model care se aplică și în alte țări europene, ca răspuns la problema îmbătrânirii rezervei operaționale.”

Moșteanu a subliniat că măsura se aliniază practicilor europene:

„Acest tip de voluntariat militar există și în alte țări europene, mai ales în contextul îmbătrânirii rezervelor operaționale”.

Potrivit ministrului, România are în prezent peste 80.000 de militari și personal civil, iar ținta agreată cu aliații NATO este de 120.000 de militari profesioniști.

„Totul ține de dorința oamenilor de a intra în armată, cât de atractiv facem funcția militară și de disponibilitățile bugetare. Vor crește cheltuielile de apărare până la 3,5% plus 1,5% cheltuieli conexe, așa cum am agreat cu aliații până în 2035”, a mai precizat Moșteanu.

În practică, tinerii care se înscriu vor participa la stagiul militar voluntar timp de patru luni, vor fi instruiți cu armamentul existent și, ulterior, vor rămâne în rezervă pentru refamiliarizare anuală și instruiri periodice, conform planului multianual agreat cu aliații NATO.

„Propunem ca participanții să fie remunerați cu trei salarii medii pentru această perioadă, iar cei mai buni dintre ei vor avea posibilitatea să rămână în armată. Mai sunt mici modificări legate de formarea în instituțiile civile a unor specialiști pentru care nu există capacitate în instituțiile militare, dar modificarea principală este introducerea conceptului de militar voluntar în termen”, a mai declarat Moșteanu la finalul ședinței de Guvern.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: