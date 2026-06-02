Nu e kiwi, nici sfeclă roșie: fructul pe care oamenii inteligenți îl consumă zilnic pentru a-și proteja inima și a trăi mai mult

sursa foto: Envato
Cardiologul spaniol Aurelio Rojas susține că este o opțiune comună și ieftină, capabilă să reducă inflamația, precum și să controleze vârfurile de glucoză și să încetinească îmbătrânirea vaselor de sânge, scrie La Razon.

Sănătatea cardiovasculară este îmbunătățită de rutina noastră zilnică, de comportamentul nostru, de activitatea fizică pe care o desfășurăm și de dieta noastră. Prin urmare, cu cât mâncăm mai bine, cu atât avem mai multă grijă de inima noastră.

Deși fructe precum kiwi apar adesea printre recomandările experților, există și alte opțiuni care, conform dovezilor științifice, pot oferi beneficii deosebit de interesante.

Pentru a clarifica această mare de îndoieli, cardiologul Aurelio Rojas, care își împărtășește cunoștințele profesionale prin intermediul rețelelor de socializare, a subliniat ceea ce consideră a fi unul dintre cele mai surprinzătoare fructe pentru îngrijirea acestui organ și prevenirea problemelor legate de îmbătrânirea vasculară.

Din nou, nu este kiwi, dar nici sfeclă roșie nu este. Este un alt fruct mult mai popular, disponibil în absolut fiecare supermarket: căpșunile. Căpșunile sunt pline de fibre, antioxidanți și compuși bioactivi.

Specialistul a explicat că unul dintre principalele sale beneficii este capacitatea de a ajuta la controlul nivelului de glucoză. El a detaliat că contribuie la îmbunătățirea rezistenței la insulină și la reducerea creșterilor bruște ale glicemiei, un aspect pe care îl consideră deosebit de important, deoarece aceste creșteri bruște ale glucozei promovează inflamația și accelerează îmbătrânirea vaselor de sânge.

În plus, un alt aspect deosebit de remarcabil este potențiala sa legătură cu mecanismele de sațietate. Mai exact, explică faptul că aceste fructe ar putea promova procesele legate de eliberarea naturală a GLP-1. La rândul lor, ceilalți compuși și interacțiunea lor cu microbiota intestinală ar putea stimula căile legate de producerea naturală a acestui hormon.

Cu toate acestea, cel mai semnificativ beneficiu ar fi legat de reducerea inflamației și a stresului oxidativ, reacții extrem de dăunătoare îmbătrânirii vasculare. „Unele studii au demonstrat îmbunătățiri ale markerilor inflamatori și ale funcției vasculare la persoanele care consumă frecvent ceva atât de simplu precum căpșunile”, susține el.

În ceea ce privește cantitatea recomandată, expertul consideră că un aport zilnic între 150 și 250 de grame ar fi suficient pentru a obține aceste beneficii. Cu alte cuvinte, acesta ar fi echivalentul a între opt și cincisprezece căpșuni, în funcție de mărimea lor. Cu cât căpșunile sunt mai mari, cu atât mai puține căpșuni, iar cu cât căpșunile sunt mai mici, cu atât mai multe.

