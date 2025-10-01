Timp de două ore Nicușor Dan a vorbit aseară, între orele 21-23, la Euronews, despre alegerile din Republica Moldova, politica de înarmare a României, guvernare, relații externe, cam toate temele de interes pentru opinia publică. Doar că surpriză, nu a interesat pe nimeni!

Pe publicul național 18+, populație cu DREPT DE VOT, audiența medie a celor două ore a fost de 0.0%.

A existat un vârf , totuși, în jurul orei 22.30 când acul audienței a urcat până la 0.2 puncte de rating.



În traducere, aproximativ 34.000 de oameni se uitau la Președintele României, din total populație la nivel național.

Un dezastru cum nu s-a mai înregistrat!

Prin comparație, alte stații de știri, cu programul obișnuit au avut date de audiență mult peste interviul președintelui Nicușor Dan:

– RTV – 1,875 = 319.000, vârf 2,1 = 357.000

– A3 – 1,3 = 221.000, vârf 1,7 = 289.000

– ⁠Realitatea TV – 1,33 = 227.000, vârf = 1,7 = 289.000

– Digi TV – 0,675 = 115.000, vârf 0,7 = 119.000

Nu e prima dată când Nicusor Dan acordă interviuri și audiențele sunt sub așteptări, dar un așa DEZASTRU nu s-a mai înregistrat.

