Nicușor Dan pe 3, Bolojan pe 2. Nici președintele, nici premierul României nu reușesc să-i CONVINGĂ pe români să-i urmărească. Invitat în prime-time, Bolojan s-a clasat la mare distanță de lider. Vezi TOPUL emisiunilor de seară

Premierul Ilie Bolojan a fost invitat – marți, 16 septembrie 2025 – în emisiunea „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN. S-a dorit o lovitură la nivelul audiențelor TV, în prime-time, dar interviul acordat de șeful guvernului nu a avut impactul așteptat, iar telespectatorii au preferat o altă emisiune, de la un alt post TV.

Gândul prezintă cifrele seci care demonstrează – așa cum s-a întâmplat și în cazul prezenței lui Nicușor Dan în emisiunea lui Mihai Gâdea, că telespectatorii nu au fost impresionați de explicațiile date de Ilie Bolojan în studiourile Antena 3, în contextul în care încearcă să argumenteze măsurile dure de austeritate.

Pe intervalul orar 21.00 – 23.00, atunci când premierul Bolojan a fost intervievat de Mihai Gâdea, audiențele înregistrate au dat câștig de cauză emisiunii de la România TV, „Punctul Culminant”, moderată de Victor Ciutacu.

Mihai Gâdea nu a luat nici marți seară publicitate

Trebuie precizat că Mihai Gâdea nu a luat nici marți seară publicitate – ceea ce ar fi trebuit să ofere un avantaj emisunii -, însă tot nu a reușit să obțină victoria la nivelul audiențelor pe segmentul 18+.

RTV – 2,2 puncte de rating – 369.000 telespectatori

– 2,2 puncte de rating – 369.000 telespectatori Antena 3 – 1,8 puncte de rating – 306.000 telespextatori

– 1,8 puncte de rating – 306.000 telespextatori Realitatea TV – 1,4 puncte rating – 235.000 telespectatori

În ceea ce privește vârfurile de audiență pe segmentul orar 21:00 – 23.00, prezența premierului Ilie Bolojan la „Sinteza Zilei” nu a fost o „rețetă de succes” pentru Mihai Gâdea.

RTV – 2,4 puncte de rating – 408.000

– 2,4 puncte de rating – 408.000 Antena 3 – 2,1 puncte de rating – 357.000

– 2,1 puncte de rating – 357.000 Realitatea TV – 1,9 puncte de rating – 1,9 – 323.000

Ilie Bolojan a vorbit în timpul emisiunii „Sinteza Zilei” despre deficitul bugetar al României, a încercat să explice de ce a fost necesar să fie adoptate mai întâi măsurile din primul pachet fiscal, s-a referit și la tensiunile din Coaliție, dar și la relația pe care o are cu Nicușor Dan, președintele României.

