Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan pe 3, Bolojan pe 2. Nici președintele, nici premierul României nu reușesc să-i CONVINGĂ pe români să-i urmărească. Invitat în prime-time, Bolojan s-a clasat la mare distanță de lider. Vezi TOPUL emisiunilor de seară

Nicușor Dan pe 3, Bolojan pe 2. Nici președintele, nici premierul României nu reușesc să-i CONVINGĂ pe români să-i urmărească. Invitat în prime-time, Bolojan s-a clasat la mare distanță de lider. Vezi TOPUL emisiunilor de seară

Cristian Lisandru
17 sept. 2025, 11:27, Actualitate
Nicușor Dan pe 3, Bolojan pe 2. Nici președintele, nici premierul României nu reușesc să-i CONVINGĂ pe români să-i urmărească. Invitat în prime-time, Bolojan s-a clasat la mare distanță de lider. Vezi TOPUL emisiunilor de seară

Premierul Ilie Bolojan a fost invitat – marți, 16 septembrie 2025 – în emisiunea „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN. S-a dorit o lovitură la nivelul audiențelor TV, în prime-time, dar interviul acordat de șeful guvernului nu a avut impactul așteptat, iar telespectatorii au preferat o altă emisiune, de la un alt post TV.

Gândul prezintă cifrele seci care demonstrează – așa cum s-a întâmplat și în cazul prezenței lui Nicușor Dan în emisiunea lui Mihai Gâdea, că telespectatorii nu au fost impresionați de explicațiile date de Ilie Bolojan în studiourile Antena 3, în contextul în care încearcă să argumenteze măsurile dure de austeritate.

Pe intervalul orar 21.00 – 23.00, atunci când premierul Bolojan a fost intervievat de Mihai Gâdea, audiențele înregistrate au dat câștig de cauză emisiunii de la România TV, „Punctul Culminant”, moderată de Victor Ciutacu.

Mihai Gâdea nu a luat nici marți seară publicitate

Trebuie precizat că Mihai Gâdea nu a luat nici marți seară publicitate – ceea ce ar fi trebuit să ofere un avantaj emisunii -, însă tot nu a reușit să obțină victoria la nivelul audiențelor pe segmentul 18+.

  • RTV – 2,2 puncte de rating – 369.000 telespectatori
  • Antena 3 – 1,8 puncte de rating – 306.000 telespextatori
  • Realitatea TV – 1,4 puncte rating – 235.000 telespectatori

În ceea ce privește vârfurile de audiență pe segmentul orar 21:00 – 23.00, prezența premierului Ilie Bolojan la „Sinteza Zilei” nu a fost o „rețetă de succes” pentru Mihai Gâdea.

  • RTV – 2,4 puncte de rating – 408.000
  • Antena 3 – 2,1 puncte de rating – 357.000
  • Realitatea TV – 1,9 puncte de rating – 1,9  – 323.000

Ilie Bolojan a vorbit în timpul emisiunii „Sinteza Zilei” despre deficitul bugetar al României, a încercat să explice de ce a fost necesar să fie adoptate mai întâi măsurile din primul pachet fiscal, s-a referit și la tensiunile din Coaliție, dar și la relația pe care o are cu Nicușor Dan, președintele României.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025. Cu cât este plătit pe oră un muncitor
13:53
Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025. Cu cât este plătit pe oră un muncitor
ACTUALITATE ZIUA Bucureștiului, sărbătorită la 20 septembrie. De ce este această dată un reper pentru capitala României
13:49
ZIUA Bucureștiului, sărbătorită la 20 septembrie. De ce este această dată un reper pentru capitala României
ACTUALITATE Sorina Matei îi face portretul procurorului Marius Iacob “Elodia”, autorul dosarului lui C. Georgescu: Dovada loviturii de stat nu e, cum nu e nici ELODIA
13:48
Sorina Matei îi face portretul procurorului Marius Iacob “Elodia”, autorul dosarului lui C. Georgescu: Dovada loviturii de stat nu e, cum nu e nici ELODIA
ACTUALITATE Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost prădat. Șase kilograme de pepite de aur „inestimabile” au dispărut
13:30
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost prădat. Șase kilograme de pepite de aur „inestimabile” au dispărut
ACTUALITATE Consilierul economic al lui Nicușor Dan cere PRIVATIZAREA companiilor de stat. USR insistă cu același PLAN de când a intrat în coaliție
13:28
Consilierul economic al lui Nicușor Dan cere PRIVATIZAREA companiilor de stat. USR insistă cu același PLAN de când a intrat în coaliție
TIMP LIBER Ce poți să faci în weekend de „Zilele Bucureștiului”. Porți deschise la Primărie, sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice
13:16
Ce poți să faci în weekend de „Zilele Bucureștiului”. Porți deschise la Primărie, sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice
Mediafax
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
Digi24
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Click
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a fost rănit cu propria armă, după ce l-a atacat pe soțul fostei iubite, într-un mall din Sectorul 6
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Evz.ro
Cezar Ouatu, din nou singur. A rupt logodna cu Raluca Jurcă
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Un nou termen în procesul Danei Marijuana! Ce a transmis artista de la Tribunalul Constanța: „O să îmi mut domiciliu la fiica mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Robert Redford, ultimul mare star clasic de la Hollywood
EXTERNE Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația
13:51
Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația
SPORT Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! Ce variante mai au în vizor prahovenii
13:42
Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! Ce variante mai au în vizor prahovenii
POLITICĂ AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României
13:16
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu, necruțător. ANULAREA alegerilor: “ILOGICĂ”/ “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici”
13:09
Crin Antonescu, necruțător. ANULAREA alegerilor: “ILOGICĂ”/ “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici”
EXTERNE Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației
13:05
Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației
ACTUALITATE Meteo 17 septembrie 2025. Cod galben de vânt puternic în 15 județe. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor
13:01
Meteo 17 septembrie 2025. Cod galben de vânt puternic în 15 județe. Sunt anunțate ploi în majoritatea regiunilor