Anunț-șoc din Iran. A fost EXECUTAT „unul dintre cei mai importanţi spioni” ai Israelului. „Acces privilegiat la bazele de date vitale şi suverane ale Republicii Islamice”

Autoritățile de la Teheran au anunțat – potrivit AFP – că „unul dintre cei mai importanţi spioni” ai Israelului a fost executat în dimineața zilei de luni, 29 septembrie 2025.

Bărbatul – Bahman Choubi-asl – a fost acuzat de spionaj în favoarea Israelului, dar nu există informații referitoare la data când acesta a fost arestat.

Iranul şi Israelul s-au confruntat în iunie într -un r ăzboi de 12 zile, declanşat lovituri israeliene teritoriul iranian defără precedent pe, viz ând în special centre militare, ale puterii şi altele legate de programul nuclear de la Teheran.

Iranul a ripostat prin tiruri de rachete şi atacuri cu drone împotriva Israelului, stat nerecunoscut de liderii iranieni.

Tribunalul suprem din capitala iraniană a respins recursul inculpatului și a menținut decizia de condamnare la moarte pentru fapta de „corupție pe pământ”.

„ Choubi Asl a colaborat « str âns» cu serviciile de informa ţii israeliene”

De la sfârşitul ostilităţilor, Iranul a promis procese rapide pentru persoanele suspectate de colaborare cu Israel, notează G4Media.

Ulterior, autorităţile iraniene au anunţat mai multe arestări pentru spionaj, dar şi condamnarea la moarte și execuţia mai multor persoane declarate vinovate că au lucrat cu Serviciul de Informaţii Externe al Israelului, Mossad.

Autoritățile judiciare au declarat că Bahman Choubi-asl a colaborat „strâns” cu serviciile de informaţii israeliene și au precizat că bărbatul a avut „acces privilegiat la bazele de date vitale şi suverane” ale Republicii Islamice.

„Principalul obiectiv al Mossad în atragerea cooperării inculpatului a fost obținerea bazei de date a instituțiilor guvernamentale și crearea unei breșe în centrele de date iraniene, alături de alte obiective secundare, inclusiv investigarea traseului de import al echipamentelor electronice”, a transmis agenția de presă Mizan.

Foto – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI: