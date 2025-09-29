Prima pagină » Actualitate » Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95

Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95

Cristian Lisandru
29 sept. 2025, 10:00, Actualitate
Jocul pe contre la înălțime și „ținta” ALASKA. Noi informații despre „întâlnirea” dintre avioanele F-16 americane și bombardierele rusești Tupolev Tu-95

Oficiali americani au declarat că zborurile militare rusești în în zona de identificare aeriană a statului Alaska sunt în creștere, la o zi după ce avioanele F-16 au interceptat bombardiere și avioane de vânătoare în regiune. Incidentul evidențiază rolul acestei zone în strategia de apărare a SUA, în timp ce Moscova continuă să testeze securitatea spațiului aerian american.

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a confirmat că interceptarea bombardierelor și avioanelor de vânătoare rusești în apropierea Alaskăi, pe 24 septembrie, reflectă o creștere a zborurilor militare ale Moscovei în apropierea spațiului aerian american.

Comandamentul Aerospațial Nord-American (NORAD) a anunțat că două bombardiere strategice Tupolev Tu-95 și două avioane de vânătoare Suhoi Su-35 se aflau în zona de identificare aeriană a statului Alaska, aflată în spațiul aerian internațional, în apropierea Statelor Unite.

Interceptarea, efectuată de avioane F-16 de la baza Forțelor Aeriene Eielson, a avut loc cu doar o zi înainte ca oficialii să avertizeze că Rusia continuă să testeze apărarea nordică a Americii, notează Army Recognition.

Un model în evoluție în aviația strategică rusă

Bombardierele rusești Tu-95MS Bear-H și avioanele de vânătoare Su-35 Flanker-E s-au apropiat dinspre nord-vest peste Marea Bering, intrând în ADIZ (Zona de Identificare a Apărării Aeriene din Alaska) fără a depune un plan de zbor sau a stabili contact radio bidirecțional.

NORAD a urmărit formațiunea și a pus în alertă avioanele de vânătoare în conformitate cu procedurile de alertă de reacție rapidă.

  • Avioanele americane F-16 au interceptat aeronavele rusești, au identificat pachetul de zbor și le-au escortat prin zonă fără incidente. Avioanele rusești au rămas în spațiul aerian internațional și nu au intrat pe teritoriul suveran al SUA.
  • Deși NORAD a clasificat evenimentul drept unul de rutină, componența formațiunii, cu avioane de vânătoare Su-35 care escortează bombardierele Tu-95MS, reflectă un model în evoluție în aviația strategică rusă.

Aceste misiuni nu sunt doar pentru antrenamentul piloților sau navigația pe distanțe lungi, ci servesc și ca sonde deliberate ale apărării aerospațiale nord-americane.

Tupolev Tu-95MS Bear-H, bombardier strategic «moștenit»

Tupolev Tu-95MS Bear-H este un bombardier strategic moștenit”, dezvoltat de Uniunea Sovietică și încă operat de Forțele Aerospațiale Ruse.

  • În ciuda designului său vintage, aeronava rămâne extrem de relevantă datorită capacității sale de a lansa rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, inclusiv Kh-55 și Kh-101, ambele fiind capabile să transporte încărcături nucleare sau convenționale.
  • Cu o rază de acțiune de peste 15.000 de kilometri (9.320 de mile), Tu-95MS poate ataca ținte de la distanțe mari, mult în afara granițelor SUA, reprezentând o amenințare descurajatoare persistentă.

Tu-95MS Bear H | Foto – Profimedia Images

Su -35 Flanker-E , care a escortat bombardierele în timpul acestei misiuni, este unul dintre cele mai avansate avioane de vânătoare multirol din Rusia.

  • Acesta dispune de motoare cu vectorizare a tracțiunii, un sistem radar avansat capabil să urmărească mai multe ținte aeriene la distanță lungă și o gamă largă de arme aer-aer, inclusiv rachete R-77 și R-73.
  • Su-35 are o rază de luptă de aproximativ 1.500 de kilometri și poate atinge viteze de până la 2.500 km/h.
  • Implementarea avioanelor Su-35 în acest tip de operațiune crește calculul riscurilor pentru interceptorii americani, deoarece aceștia trebuie să gestioneze atât sarcinile de identificare, cât și cele de escortă, menținând în același timp separarea tactică de avioanele de vânătoare de înaltă performanță ale adversarului.

Su -35 Flanker-E | Foto – Profimedia Images

Su-35, o abordare deliberată

ADIZ din Alaska este o componentă critică a structurii de apărare aeriană nord-americane. Se întinde pe aproximativ 370 de kilometri (200 de mile marine sau 230 de mile) de la coasta Alaskăi și oferă NORAD opțiuni de avertizare timpurie și răspuns împotriva aeronavelor care se apropie.

Deși ADIZ în sine nu este spațiu aerian suveran, orice aeronavă care intră în ea fără identificare sau comunicare este tratată ca o amenințare potențială și este supusă interceptării de către forțele NORAD.

Operațiunile de interceptare servesc mai multor scopuri strategice.

  • În primul rând, ele demonstrează hotărârea SUA de a-și apăra spațiul aerian și de a monitoriza fiecare prezență militară străină în apropierea granițelor sale.
  • În al doilea rând, ele permit NORAD să confirme vizual tipul, configurația și comportamentul aeronavei. În al treilea rând, ele oferă instruire de pregătire în timp real pentru echipajele aeriene și rețelele de comandă și control.
  • În acest caz, Escadrila 18 Interceptoare de Vânătoare a menținut contactul vizual printr-un model de escortă rotativ, asigurând monitorizarea continuă a aeronavelor rusești în timp ce acestea tranzitau ADIZ.

În timpul confruntării”, unul dintre avioanele Su-35 a manevrat pentru scurt timp în apropierea formației de interceptare americane, ceea ce a fost descris ca o abordare deliberată.

Avioanele F-16 și-au ajustat formația pentru a menține o separare sigură și nu au mai avut loc alte manevre. Interceptarea a durat aproximativ două ore, acoperind câteva sute de mile marine (sute de kilometri) peste coridorul nordic al Pacificului.

F-16C Fighting Falcon | Foto – Profimedia Images

Rusia nu se limitează la a efectua antrenament de navigație

Patrulele bombardierelor rusești de-a lungul zonelor de acces din Arctica și Pacificul de Nord au crescut constant în frecvență în ultimii trei ani, coincidând cu creșterea concurenței strategice în regiunea arctică.

Pe măsură ce topirea gheții marine deschide noi rute maritime și extinde interesul militar pentru spațiul aerian nordic, atât Rusia, cât și Statele Unite au intensificat supravegherea, patrulele și desfășurările avansate.

Rusia a modernizat, de asemenea, bazele aeriene din Chukotka și Kamchatka și a extins prezența unităților de aviație cu rază lungă de acțiune, capabile să ajungă în sectoarele ADIZ din SUA și Canada.

  • Din punct de vedere operațional, includerea avioanelor de vânătoare Su-35 alături de bombardierele Tu-95MS sugerează că Rusia nu se limitează la a efectua antrenament de navigație, ci exersează pachete de atac strategic escortate, simulând scenarii relevante pentru conflict împotriva Statelor Unite continentale și a teritoriilor aliate.
  • Aceste misiuni permit armatei ruse să testeze cronogramele de răspuns NORAD, să colecteze informații electronice și să evalueze desfășurarea de interceptoare americane.

Pentru Statele Unite, astfel de incursiuni necesită o vigilență constantă și o mobilizare rapidă a resurselor de apărare. Misiunea de interceptare reflectă rolul esențial al escadrilelor F-16 cu sediul în Eielson în protejarea căilor de acces către America de Nord. Aceste echipaje aeriene operează în condiții arctice extreme și sunt antrenate să răspundă în câteva minute la orice amenințare potențială.

Pe măsură ce tensiunile geopolitice continuă să se intensifice în teatrele de operațiuni indo-pacifice și arctice, interceptările aeriene din zona ADIZ din Alaska vor crește probabil atât în ​​complexitate, cât și în frecvență.

Capacitatea NORAD de a identifica și urmări rapid aeronavele militare străine va rămâne un pilon central al strategiei de apărare nord-americane în fața patrulelor adverse de lungă durată și a presiunii strategice crescânde de-a lungul zonei Pacificului, mai notează Army Recognition.

Foto main –  Forțele Aeriene SUA / NORAD

RECOMANDAREA AUTORULUI:

