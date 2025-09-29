Oficiali americani au declarat că zborurile militare rusești în în zona de identificare aeriană a statului Alaska sunt în creștere, la o zi după ce avioanele F-16 au interceptat bombardiere și avioane de vânătoare în regiune. Incidentul evidențiază rolul acestei zone în strategia de apărare a SUA, în timp ce Moscova continuă să testeze securitatea spațiului aerian american.
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) a confirmat că interceptarea bombardierelor și avioanelor de vânătoare rusești în apropierea Alaskăi, pe 24 septembrie, reflectă o creștere a zborurilor militare ale Moscovei în apropierea spațiului aerian american.
Comandamentul Aerospațial Nord-American (NORAD) a anunțat că două bombardiere strategice Tupolev Tu-95 și două avioane de vânătoare Suhoi Su-35 se aflau în zona de identificare aeriană a statului Alaska, aflată în spațiul aerian internațional, în apropierea Statelor Unite.
Interceptarea, efectuată de avioane F-16 de la baza Forțelor Aeriene Eielson, a avut loc cu doar o zi înainte ca oficialii să avertizeze că Rusia continuă să testeze apărarea nordică a Americii, notează Army Recognition.
Bombardierele rusești Tu-95MS Bear-H și avioanele de vânătoare Su-35 Flanker-E s-au apropiat dinspre nord-vest peste Marea Bering, intrând în ADIZ (Zona de Identificare a Apărării Aeriene din Alaska) fără a depune un plan de zbor sau a stabili contact radio bidirecțional.
NORAD a urmărit formațiunea și a pus în alertă avioanele de vânătoare în conformitate cu procedurile de alertă de reacție rapidă.
Aceste misiuni nu sunt doar pentru antrenamentul piloților sau navigația pe distanțe lungi, ci servesc și ca sonde deliberate ale apărării aerospațiale nord-americane.
Tupolev Tu-95MS Bear-H este un bombardier strategic „moștenit”, dezvoltat de Uniunea Sovietică și încă operat de Forțele Aerospațiale Ruse.
Su -35 Flanker-E , care a escortat bombardierele în timpul acestei misiuni, este unul dintre cele mai avansate avioane de vânătoare multirol din Rusia.
ADIZ din Alaska este o componentă critică a structurii de apărare aeriană nord-americane. Se întinde pe aproximativ 370 de kilometri (200 de mile marine sau 230 de mile) de la coasta Alaskăi și oferă NORAD opțiuni de avertizare timpurie și răspuns împotriva aeronavelor care se apropie.
Deși ADIZ în sine nu este spațiu aerian suveran, orice aeronavă care intră în ea fără identificare sau comunicare este tratată ca o amenințare potențială și este supusă interceptării de către forțele NORAD.
Operațiunile de interceptare servesc mai multor scopuri strategice.
În timpul „confruntării”, unul dintre avioanele Su-35 a manevrat pentru scurt timp în apropierea formației de interceptare americane, ceea ce a fost descris ca o abordare deliberată.
Avioanele F-16 și-au ajustat formația pentru a menține o separare sigură și nu au mai avut loc alte manevre. Interceptarea a durat aproximativ două ore, acoperind câteva sute de mile marine (sute de kilometri) peste coridorul nordic al Pacificului.
Patrulele bombardierelor rusești de-a lungul zonelor de acces din Arctica și Pacificul de Nord au crescut constant în frecvență în ultimii trei ani, coincidând cu creșterea concurenței strategice în regiunea arctică.
Pe măsură ce topirea gheții marine deschide noi rute maritime și extinde interesul militar pentru spațiul aerian nordic, atât Rusia, cât și Statele Unite au intensificat supravegherea, patrulele și desfășurările avansate.
Rusia a modernizat, de asemenea, bazele aeriene din Chukotka și Kamchatka și a extins prezența unităților de aviație cu rază lungă de acțiune, capabile să ajungă în sectoarele ADIZ din SUA și Canada.
Pentru Statele Unite, astfel de incursiuni necesită o vigilență constantă și o mobilizare rapidă a resurselor de apărare. Misiunea de interceptare reflectă rolul esențial al escadrilelor F-16 cu sediul în Eielson în protejarea căilor de acces către America de Nord. Aceste echipaje aeriene operează în condiții arctice extreme și sunt antrenate să răspundă în câteva minute la orice amenințare potențială.
Pe măsură ce tensiunile geopolitice continuă să se intensifice în teatrele de operațiuni indo-pacifice și arctice, interceptările aeriene din zona ADIZ din Alaska vor crește probabil atât în complexitate, cât și în frecvență.
Capacitatea NORAD de a identifica și urmări rapid aeronavele militare străine va rămâne un pilon central al strategiei de apărare nord-americane în fața patrulelor adverse de lungă durată și a presiunii strategice crescânde de-a lungul zonei Pacificului, mai notează Army Recognition.
Foto main – Forțele Aeriene SUA / NORAD
RECOMANDAREA AUTORULUI: