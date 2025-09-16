DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gâdea – Antena 3, abia pe locul 3. Cine a condus topul

La aproape 4 luni de la preluarea mandatului de președinte al României, aparițiile televizate ale lui Nicușor Dan nu mai trezesc interesul românilor.

Cifrele seci ale audiențelor înregistrate confirmă o scădere dramatică a popularității TV de care se bucură Nicușor Dan în ultima perioadă, iar telespectatorii butonează telecomanda și aleg să urmărească alte emisiuni.

Luni, 15 septembrie 2025, de la ora 21.00, Nicușor Dan a fost invitatul lui Mihai Gâdea, la Antena 3 CNN, în emisiunea „Sinteza Zilei”. Președintele României a vorbit despre cota TVA și a îndreptat, din nou, un deget acuzator către Guvernul Bolojan, dar a precizat, totodată, că „nu are voie” să îl „enerveze” Ilie Bolojan.

Acesta a fost cel de-al patrulea interviu pe care l-a oferit Nicușor Dan, la posturile de televiziune, în ultimele două săptămâni.

În aceeași emisiune, președintele României

În pofida subiectelor abordate în timpul emisiunii – inclusiv „drona rusească” intrată în spațiul aerian al României -, Nicușor Dan nu a reușit să-i țină pe români în fața televizoarelor, pe Antena 3.

Mihai Gâdea și Nicușor Dan, surclasați de RTV și Realitatea TV

Potrivit cifrelor seci ale audiențelor înregistrate pe segmentul orar în care Nicușor Dan a fost invitatul lui Mihai Gâdea, la Antena 3, interesul pentru explicațiile date de președintele României nu a fost unul major.

RTV – 1,9

– 1,9 Realitatea TV – 1,4

– 1,4 Antena 3 – 1,3

În ceea ce privește media de telespectatori:

RTV – 327.000

– 327.000 Realitatea TV – 244.009

TV – 244.009 Antena 3 – 227.000

RTV și Realitatea TV, cele două televiziuni care au „învins” Antena 3 cu Nicușor Dan invitat, nu au avut emisiuni speciale, iar programul a fost unul obișnuit.

În schimb, prin interviul cu Nicușor Dan, Antena 3 a sperat să domine piața audiențelor, fiind vorba și de revenirea emisiunii-fanion a postului – „Sinteza Zilei” – după ce Mihai Gâdea luase o pauză de aproape 4 luni.

Mai mult, Mihai Gâdea nu a luat publicitate, iar în timpul calupurilor de publicitate, de regulă, audiența scade. Astfel, Mihai Gâdea și Nicușor Dan au fost surclasați de RTV și Realitatea TV inclusiv cu pauzele de publicitate.

