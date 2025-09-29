Prima pagină » EXCLUSIV » Deputatul Nicolae Păun, reclamat la CNCD pentru „promovarea homofobiei”. Cristian Jura: „Încă nu s-a stabilit o dată pentru audieri”

Cristian Lisandru
29 sept. 2025, 15:37, EXCLUSIV
Nicolae Păun – deputat din partea minorității rome și preşedinte al Comisiei pentru Drepturilor Omului, Culte şi Problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor – a fost reclamat de asociaţia MozaiQ, organizaţie care apără drepturile minorităţilor sexuale, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Totul a pornit de la o postare pe care deputatul Nicolae Păun a publicat-o pe pagina sa de Facebook, în cuprinsul căreia a scris că în comunitățile de romi au fost demarate campanii de promovare a homosexualității, finanțate chiar de George Soros.

STOP campaniilor de promovare a homosexualității în comunitățile de romi! În ultima perioadă, mai multe ong-uri rome înființate și finanțate de Soroș demarează campanii de promovare a homosexualității în comunitățile de romi din România. Tinerilor romi li se explică de către diverși «activiști» plătiți de Soroș că homosexualitatea e ceva normal. Am primit numeroase semnale de la colegii mei, așa  că mă văd obligat să iau poziție față de aceste campanii care otrăvesc mintea tinerilor romi.

STOP! Terminați cu aceste tâmpenii, prin care încurajați tinerii romi spre păcat, spre Satana! Romii sunt creștini, fie ortodocși, fie catolici. Sunt și adventiști, penticostali, pocăiți sau reformiști. Nu mai încercați să-i transformați în lesbiene sau homosexuali!

Eu, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru Drepturilor Omului, Culte şi Problemele minorităţilor naţionale, respect minorităţile sexuale, dar nu mă poate obliga nimeni să stau la masă cu ei. Există o teorie după care funcţionez: «Dacă ţie nu-ţi place Iisus şi nu-l accepţi, nici eu nu te pot iubi şi accepta să stai la masă cu mine»”, a scris parlamentarul Nicolae Păun pe pagina sa de Facebook.

Cristian Jura: „Au fost depuse mai multe petiții împotriva domnului Nicolae Păun”

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru CNCD – a declarat că duminică, 28 septembrie 2025, au fost depuse mai multe petiții împotriva deputatului Nicolae Păun, nu numai cea a Asociației MosaiQ.

Pot să confirm că ieri – duminică 28 septembrie 2025 – au fost depuse chiar mai multe petiții împotriva domnului Nicolae Păun.

Una dintre petiții depusă de o organizație neguvernamentală și 2 petiții depuse de persoane fizice.

În conformitate și OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și cu Procedura de soluționare a petițiilor, în primul rând vom verifica dacă petițiile îndeplinesc condițiile de fond, conform prevederilor legale, apoi vom demara procedura de citare a părților și vom organiza ședința de audiere”, a precizat Cristian Jura.

„Petițiile au fost depuse electronic”

Cristian Jura a mai menționat că petițiile au fost depuse în format electronic și încă nu a fost stabilită o dată pentru audieri.

Deoarece petițiile au fost depuse în format electronic electronic, încă nu s-a stabilit o dată pentru audieri.

Urmează să o stabilim în cel mai scurt timp.

Totodată, având în vedere că există petiții pe rolul CNCD și că procedura este în curs de desfășurare, nu aș dori să mă antepronunț în legătură cu acuzațiile care îi sunt aduse deputatului Nicolae Păun”, a mai declarat Cristian Jura, membru CNCD, în exclusivitate pentru Gândul.

„Afirmațiile instigă la ură, contribuie la adâncirea acestei marginalizări multiple”

Asociația MosaiQ a transmis, într-un comunicat, că „promovarea homofobiei nu face decât să slăbească coeziunea socială şi să pună în pericol siguranţa şi demnitatea unor oameni deja vulnerabili. Mai mult, domnul Păun nu face nişte declaraţii individuale faţă de o singură persoană, ci împotriva unui grup întreg de cetăţeni (respectiv persoanele LGBTI), fapt care se înscrie în sfera discriminării, aşa cum a fost ea stabilită de OUG 137/2000”, notează Adevărul.

Preşedintele asociației MosaiQ, Vlad Viski, a declarat că „afirmaţiile domnului deputat Nicolae Păun sunt revoltătoare, atât prin caracterul lor stigmatizant la adresa unei minorităţi întregi, a unui grup de oameni, cât şi prin calitatea de deputat”.

„Declaraţiile domnului deputat nu doar că instigă la ură, dar contribuie la adâncirea acestei marginalizări multiple, punând în pericol viaţa şi siguranţa unor cetăţeni români care au nevoie de protecţie şi sprijin, nu de stigmatizare. Am sesizat CNCD în acest caz. Ruşine, Nicolae Păun!, a spus Vlad Viski.

În același comunicat, reprezentanții MosaiQ au mai precizat că Nicolae Păun, în postarea sa, a „răstălmăcit grav” mesajul creștin.

„Imaginea unui Mesia care „nu stă la masă cu homosexualii” este o răstălmăcire gravă a mesajului creştin. Discursul său nu face decât să demonizeze şi mai mult o comunitate vulnerabilă, alimentând ura şi polarizarea socială. Folosirea religiei ca instrument de legitimare a opresiunii şi marginalizării unor comunităţi întregi este periculoasă şi toxică. În calitatea sa de lider politic şi parlamentar, domnul Nicolae Păun ar trebui să ştie mai bine decât oricine că interpretarea textelor creştine împotriva unor minorităţi a generat de-a lungul istoriei suferinţă şi injustiţie, iar repetarea acestui tipar nu poate fi tolerată într-o societate democratică”, se mai arată în comunicatul asociaţiei MozaiQ.

