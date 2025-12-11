Joi, 11 decembrie 2025, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 14 decembrie 2025.

La TRAGERILE SPECIALE LOTO DE MOȘ NICOLAE, care au avut loc duminică, 7 decembrie, Loteria Română a acordat peste 32.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 11 decembrie 2025:

Joker: 11, 12, 22, 5, 25 (+18)

Noroc Plus: 254722

Loto 5 din 40: 6, 27, 9, 31, 4, 11

Super Noroc: 440943

Noroc: 1410318

Loto 6 din 49: 39, 4, 35, 36, 33, 6

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 11 decembrie 2025

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,42 milioane de lei (peste 869.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,12 milioane de lei (peste 8,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 132.000 de lei (peste 25.900 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 401.800 de lei (peste 78.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.200 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 101.100 de lei (peste 19.800 de euro).