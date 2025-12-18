Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori

Administrația Donald Trump a anunțat un set extins de reguli care au menirea de a elimina accesul minorilor la îngrijirea bazată pe gen la nivel național (tratamentele de afirmare a genului), anunță New York Times.

Această mișcare reflectă intenția lui Donald Trump de a opri schimbările de gen la minori, care în primele sale zile de mandat a numit aceste tratamente „o pată pe istoria națiunii” americane.

Noile reguli propuse de Departamentul de Sănătate ar bloca toate plățile prin Medicare și Medicaid pentru orice spital care continuă să ofere tratamente de gen pentru minori, precum blocante de pubertate, terapie hormonală sau intervenții chirurgicale.

Spitalele din SUA depind de finanțarea Medicare și Medicaid

Pentru că aproape toate spitalele din Statele Unite depind de finanțarea Medicare și medicaid pentru funcționarea generală, această măsură le-ar forța practic să oprească aceste servicii pentru a nu intra în faliment. Noile reguli vor intra momentan în consultare publică. Dacă for fi finalizate, acestea ar putea duce la închiderea efectivă a spitalelor care nu se conformează, anunță secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy.

O altă regulă interzice direct rambursarea prin Medicaid a procedurilor de tranziție pentru pacienții sub 18 ani. Simultan, Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege, inițiat de Marjorie Taylor Greene, care ar face din oferirea acestor tratamente minorilor o infracțiune federală, pedepsită cu până la 10 ani de închisoare. În prezent, 27 de state americane au implementare interdicții pentru astfel de tratamente medicale aplicate minorilor.

Legea are puține șanse să treacă de Senat

Cele două proiecte de lege au puține șanse să fie adoptate în Senat, dar arată cât de departe este dispusă să ajungă actuala administrație de la Washington pentru a îndeplini promisiunea lui Donald Trump din campanie pentru a pune capăt acestor tratamente medicale.

De când Donald Trump a revenit la Casa Albă, mai multe clinici pediatrice de gen renumite din statele preponderent democrate au încetat să mai furnizeze blocante ale pubertății și terapii hormonale pentru tranziția de gen, inclusiv Spitalul de Copii din Los Angeles, Universitatea de Sănătate din Michigan, Centrul Medical al Universității din Pittsburgh, Fenway Health din Massachusetts și Spitalul Yale New Haven din Connecticut.

