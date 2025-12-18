Prima pagină » Actualitate » Guvernul achită o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac

18 dec. 2025, 19:33, Actualitate
Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care România va plăti o datorie de aproximativ 6,8 milioane de dolari către Statele Unite, sumă provenită dintr-un credit contractat în 1992 pentru importul de bumbac destinat industriei textile, datorie care a rămas neachitată timp de peste trei decenii.

Decizia a fost adoptată joi, 18 decembrie, iar plata vizează restanțe de capital, dobânzi și penalități acumulate de-a lungul anilor. Sumele vor fi achitate din bugetul Ministerului Economiei, conform proiectului de lege aprobat de Executiv.

Creditul a fost utilizat pentru importuri realizate prin intermediul unor operatori economici desemnați de stat. În timp, însă, o parte dintre aceste companii au intrat în faliment sau au fost radiate, ceea ce a făcut imposibilă recuperarea sumelor datorate. Printre societățile implicate se numără SC Textilcotton SA, SC Impex Overseas Corp SRL și SC Tuvic Impex SRL, firme care nu mai există juridic.

În aceste condiții, statul român a preluat integral responsabilitatea achitării datoriei, pentru a-și respecta angajamentele internaționale și pentru a evita acumularea de noi penalități sau eventuale sancțiuni.

Cât datorează România Guvernului SUA

Potrivit datelor oficiale, la 30 iunie 2025, datoria României către Guvernul Statelor Unite se ridica la aproape 6,8 milioane de dolari. Din această sumă, aproximativ 4,9 milioane de dolari reprezintă rate de capital neachitate, 821.000 de dolari sunt dobânzi restante, iar peste 1,08 milioane de dolari constau în penalități pentru întârzieri la plată.

Între timp, datoria a continuat să crească. Conform informațiilor furnizate de Departamentul Agriculturii al SUA, la 30 septembrie 2025 suma totală ajunsese la aproximativ 6,83 milioane de dolari. Acești bani vor fi incluși în bugetul Ministerului Economiei pentru anul 2026, la care se vor adăuga penalitățile calculate până la momentul achitării efective, precum și costurile aferente transferurilor bancare.

Plata, realizată prin bugetul Ministerului Economiei

Proiectul de lege prevede efectuarea plății printr-o poziție bugetară distinctă din bugetul Ministerului Economiei, autoritățile susținând că această soluție asigură transparență și o gestionare clară a fondurilor publice.

„Ministerul Economiei coordonează întregul proces, inclusiv relația cu Departamentul Agriculturii al SUA, gestionarea sumelor și aplicarea legislației aferente, finalizând astfel un demers început în 1992 și reluat de-a lungul anilor prin mai multe memorandume și inițiative legislative care nu au fost finalizate până în prezent”, se arată în comunicatul de presă.

