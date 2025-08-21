Joi, 21 august 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 24 august 2025.

La tragerile loto de duminică, 17 august 2025, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 4,03 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 21 august 2025:

Loto 6/49: ora 18:30

Joker: ora 18:30

Loto 5/40: ora 18:30

Noroc: ora 18:30

Noroc Plus: ora 18:30

Super Noroc: ora 18:30

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 21 august 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro).

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacă.loto.ro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,71 milioane de euro).

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a ÎI-a în valoare de 307.621,43 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Iași.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a ÎI-a în valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bârlad.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.439.819,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

