Prima pagină » Actualitate » NUMERELE extrase la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 14 septembrie 2025. Loteria Română împlinește 119 ani

14 sept. 2025, 18:40, Actualitate
Duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 18 septembrie 2025.

La tragerile loto de joi, 11 septembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.

Loteria Română sărbătorește 119 ani de activitate și, cu această ocazie, organizează duminică, 14 septembrie 2025, Tragerile Speciale Loto Aniversare.

Astfel, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a două tragere, cea suplimentară, Loteria Română majorează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

  • LOTO 6/49 – 200.000 DE LEI;
  • JOKER – 100.000 DE LEI;
  • LOTO 5/40 – 50.000 DE LEI.

Rezultatele Loto 6/49 din 14 septembrie 2025:

Loto 6/49: 43, 30, 39, 31, 3, 22

Loto 6/49 – tragere suplimentară: 29, 12, 47, 9, 33, 11

Joker: 32, 38, 5, 29, 34 (+12)

Joker – tragere suplimentară: 23, 13, 24, 42, 14 (+18)

Loto 5/40: 35, 13, 37, 11, 2, 3 

Loto 5/40 – tragere suplimentară: 37, 17, 3, 26, 27, 14

Noroc: 2162182

Noroc Plus: 819370

Super Noroc: 501562

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 14 septembrie 2025

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei.

La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).

FOTO – Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea / Gândul

