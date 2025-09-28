Numerele LOTO extrase la tragerile de duminică, 28 septembrie 2025

Duminică, 28 septembrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 2 octombrie 2025.

La tragerile loto de joi, 25 septembrie 2025, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 28 septembrie 2025:

Loto 6/49: ora 18:30

Joker: ora 18:30

Loto 5/40: ora 18:30

Noroc: ora 18:30

Noroc Plus: ora 18:30

Super Noroc: ora 18:30

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 28 septembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,36 milioane de lei (peste 662.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,27 milioane de lei (peste 6,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de 914.000 de lei (peste 180.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.900 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 184.000 de lei (peste 36.200 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 218.900 de lei (peste 43.100 de euro).

