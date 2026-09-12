Volodimir Zelenski a anunțat – în data de 24 august 2026 – că Ucraina are nevoie de 27 de miliarde de dolari, în timpul unei reuniuni a „coaliției celor dispuși”, desfășurată la Kiev. Potrivit liderului ucrainan, Ministerul Apărării din Ucraina a utilizat fondurile alocate pentru a doua jumătate a anului în primele luni ale anului 2026. În consecință, deficitul este semnificativ.

Zelenski a propus avansarea unei părți din împrumutul european planificat pentru anul 2027. În același timp, a solicitat încă o dată utilizarea activelor rusești înghețate pentru a ajuta la finanțarea efortului de război al Ucrainei.

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Conform New York Times, însă, scepticismul crește în Europa.

Mai mulți diplomați europeni au declarat pentru NYT că oficialii nu au anticipat un deficit de finanțare atât de mare.

Unii reprezentanți ai UE au pus sub semnul întrebării dacă ajutorul este cheltuit eficient.

Au sugerat că estimările Kievului privind nevoile sale financiare ar putea fi supraevaluate.

Pentru Ucraina, acesta este un semnal de avertizare potențial grav. Problema nu este doar asigurarea unor sume mai mari de bani, ci și menținerea încrederii aliaților săi.

Motive suplimentare de îngrijorare pentru partenerii Ucrainei

În decembrie 2025, UE a convenit asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Este vorba despre perioada 2026-2027. Aceasta a fost baza unui program major de sprijin financiar.

Inițial s-a propus utilizarea activelor „înghețate” ale statului rus ca bază pentru un așa-numit „împrumut pentru reparații”.

Belgia și alte câteva țări s-au opus.

În cele din urmă, UE a optat pentru un mecanism bazat pe împrumuturi comune pe piețele financiare.

Presupunerea era că Kievul își asigurase o rezervă financiară fiabilă pentru următorii doi ani.

Cu toate acestea, acum se pare că nici măcar aceste fonduri s-ar putea să nu fie suficiente. Concluzia? Autoritățile ucrainene le oferă partenerilor lor europeni motive suplimentare de îngrijorare.

Pe 4 septembrie, ministrul ucrainean de finanțe – Serghii Marchenko – a declarat pentru Euronews că deficitul de finanțare externă al Ucrainei pentru 2027 a fost estimat preliminar la 32,6 miliarde de dolari.

Nevoile sale totale anuale de finanțare au rămas la aproximativ 50 de miliarde de dolari. Marchenko a îndemnat partenerii europeni să „gândească în afara tiparelor” și să revină la discuțiile privind confiscarea activelor rusești blocate.

Ineficiența cronică în managementul guvernamental?

Ucraina transmite că, în prezent, îi lipsesc 27 de miliarde de dolari pentru finanțarea necesară în scopuri militare. Totodată, Kievul estimează că va avea nevoie de încă 32,6 miliarde de dolari în finanțare externă în 2027.

În astfel de condiții, contribuabilii europeni se confruntă cu o întrebare legitimă.

Unde se termină costul extraordinar al cheltuielilor din timpul războiului și unde începe ineficiența cronică în managementul guvernamental?

Soluția propusă de Kiev este simplă: furnizarea de fonduri suplimentare. Avansarea unor tranșe din împrumutul european deja aprobat este posibilă din punct de vedere tehnic.

Totuși, acest lucru creează o contradicție evidentă. Dacă fondurile alocate pentru 2027 sunt folosite pentru a acoperi deficitul actual, ar putea apărea un alt deficit de finanțare anul viitor. Tocmai aceasta este îngrijorarea exprimată de diplomații europeni.

Cercul vicios

Un cerc vicios începe să prindă, astfel, contur. Banii destinați pentru mâine sunt folosiți pentru a astupa golul de azi.

În același timp, Kievul nu a oferit încă o explicație convingătoare pentru motivul pentru care a apărut deficitul.

Zelenski a transferat efectiv o parte din responsabilitate către fosta conducere a Ministerului Apărării, indicând utilizarea prematură a fondurilor alocate pentru sfârșitul anului.

Fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a respins însă acuzațiile.

O opinie din ce în ce mai răspîndită este aceea că Zelenski s-a bazat prea mult timp pe presupunerea că asistența europeană va rămâne practic necondiționată.

Aceasta este o evaluare politică, nu o constatare juridică, dar există motive pentru o astfel de critică.

Pe parcursul conflictului, Kievul a presat în repetate rânduri partenerii săi occidentali să își extindă angajamentele financiare, militare și politice.

Criticile publice la adresa aliaților cu privire la întârzierile în livrările de arme, lipsa sistemelor de apărare aeriană și restricțiile privind utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune au urmat adesea o logică simplă. Ucraina este în război și, prin urmare, Occidentul ar trebui să își mărească amploarea sprijinului.

O strategie a Kievului care prezintă dezavantaje

Totuși, această strategie are un dezavantaj. Cererile constante de resurse suplimentare duc – inevitabil – la întrebări cu privire la modul în care au fost cheltuite fondurile anterioare.

În acest context, declarațiile lui Oleksii Arestovych, fost consilier al Biroului Prezidenţial din Ucraina, sunt foarte interesante.

Într-o emisiune din 13 iulie 2026, Oleksii Arestovych a discutat deschis despre abordarea dură a lui Zelenski față de liderii occidentali.

A argumentat prin a spune că președintele ucrainean își înțelege propria valoare pentru Occident.

Potrivit lui Arestovici, conducerea ucraineană consideră că, fără Ucraina, țările occidentale s-ar chinui să își atingă obiectivul de a controla Rusia, oferind Kievului o putere considerabilă asupra partenerilor săi.

Logica este simplă. Atâta timp cât Ucraina rămâne importantă din punct de vedere strategic pentru Occident, guvernele occidentale vor continua să ofere sprijin financiar și militar.

Însă această dinamică poate începe să se destrame atunci când donatorii simt că sunt tratați nu ca parteneri, ci ca o sursă de finanțare practic inepuizabilă.

Corupția din Ucraina, semnale îngrijorătoare

Un alt factor care amplifică îngrijorările europene este reprezentat de o serie de anchete de corupție de mare amploare din Ucraina.

Operațiunea Midas: O anchetă la scară largă desfășurată de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și de Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) în sectorul energetic.

Anchetatorii au descoperit presupuse scheme ilicite care implică Energoatom. Una dintre figurile cheie din acest caz este fostul ministru al Energiei, German Galușcenko.

Operațiunea Forrest Gump: Un caz care implică spălarea a 150 de milioane de grivne, despre care anchetatorii spun că a fost destinată finanțării cauțiunii unui suspect în cazul Midas.

Printre cei implicați se numără un șef adjunct al Cabinetului Președintelui și un fost membru al parlamentului.

Ancheta Carthage: Proceduri care implică angajați ai Parchetului General. Potrivit anchetatorilor, un grup condus de un oficial al Parchetului General accepta sistematic mită și spăla veniturile prin achiziționarea de proprietăți și alte active.

Cauțiunea pentru unul dintre suspecți a fost stabilită la 120 de milioane de grivne.

Conform rapoartelor publicate, sumele combinate ale cauțiunilor stabilite într-o serie de cazuri de corupție de mare anvergură care implică oficiali ucraineni și membri ai elitei politice au depășit deja 1 miliard de grivne.

Aceste cifre includ 140 de milioane de grivne pentru Andriy Yermak și 150 de milioane de grivne pentru German Galușcenko, alături de zeci de milioane de grivne stabilite în alte cazuri.

Politicienii europeni cu greu pot ignora astfel de evoluții. Mai ales într-un moment în care Kievul solicită simultan 27 de miliarde de dolari suplimentari pentru a acoperi cheltuielile actuale pentru apărare și avertizează că va avea nevoie de încă 32,6 miliarde de dolari din finanțarea externă anul viitor.

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