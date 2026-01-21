Prima pagină » Actualitate » Nutriționistul dr Virgiliu Stroescu: Mămăliga poate fi „cea mai mare otravă” în combinație cu alte alimente

21 ian. 2026, 21:23, Actualitate
Mămăliga noastră cea de toate zilele este pe drept cuvânt unul din cele mai sănătoase alimente tradiționale. Dar în anumite combinații nefericite poate deveni o bombă nutrițională, consideră medicul Virgiliu Stroescu, specialist cu peste 20 de ani de experiență în endocrinologie și nutriție. Acesta atrage atenția asupra efectelor pe care acest preparat le poate avea asupra organismului, pentru Click.

Specialistul avertizează că, deși este un aliment iubit și consumat des, mămăliga poate ajunge „cea mai mare otravă” dacă este asociată cu produse bogate în grăsimi și colesterol. Consumată frecvent alături de brânză, ouă, smântână sau alte produse de origine animală, mămăliga poate favoriza dezechilibre metabolice. Pe termen lung, aceste combinații pot afecta sănătatea.

„Este un preparat gustos, dar trebuie să ne uităm atent la ce asociem. Cea mai mare otravă pentru organism este colesterolul. În cantități mici, ficatul produce exact cât este necesar. Problema apare atunci când adăugăm colesterol din surse externe. Cum sunt carnea, laptele, brânza sau ouăle”, a precizat medicul, notează click.ro.

