Prima pagină » Actualitate » O adolescentă din Dolj și-a pus capăt zilelor. La ce umilințe au supus-o colegii

O adolescentă din Dolj și-a pus capăt zilelor. La ce umilințe au supus-o colegii

24 sept. 2025, 10:48, Actualitate
O adolescentă din Dolj și-a pus capăt zilelor. La ce umilințe au supus-o colegii

Suferință de nedescris pentru o adolescentă din Dolj care nu a mai putut să îndure umilințele colegilor și și-a luat viața. Fata a fost găsită de familie spânzurată de o grindă într-o anexă a casei, iar medicii care au ajuns nu au mai putut decât să constate decesul. Unele filmări postate pe rețelele de socializare arată că tânăra era victima bullyingului la școala unde învață.

O comunitate din Dolj este în stare de șoc după ce o adolescentă de doar 17 ani a recurs la un gest extrem și și-a pus capăt zilelor. Fata ar fi fost victima bullyingului la școală și, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, nu a mai rezistat presiunii psihice și umilințelor repetate la care era supusă.

Suferință imensă pentru o tânără din Dolj, adolescenta și-a luat viața

Poliția din Dolj a confirmat tragedia: tânăra a fost găsită spânzurată de o grindă, într-o anexă a casei. Un localnic a sesizat autoritățile, iar un echipaj de poliție și o ambulanță s-au deplasat imediat la fața locului. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viața și au constatat decesul.

”La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind identificată o minoră de 17 ani, din comuna Valea Stanciului. Echipajul medical a constatat decesul”, a transmis IPJ Dolj.

Din primele informații reiese că fata trecea printr-o suferință profundă. Presa locală a relatat că aceasta era marginalizată și batjocorită de colegii de clasă. Într-un material difuzat de Oltenia TV se poate observa cum ea a fost umilită în repetate rânduri, iar asta a împins-o spre gestul extrem.

Fenomenul de bullying în școlile din România rămâne o problemă destul de gravă, dar care adesea este ignorată, cu consecințe devastatoare asupra sănătății psihice a elevilor.

Mesaje de revoltă pe rețelele de socializare

Vestea că fata de doar 17 ani și-a pus capăt zilelor a stârnit un val de emoție și revoltă în mediul online. Comunitatea din Valea Stanciului și din împrejurimi deplânge dispariția copilei care ar fi putut avea un viitor frumos.

”În spatele acestei tragedii se află o realitate dură: bullyingul din școli. Umilințele și presiunea psihică pot lăsa răni adânci, uneori imposibil de vindecat”, au transmis reprezentanții Avizier Filiași.

Mesajele de condoleanțe nu au întârziat să apară:
”Dumnezeu s-o ierte. Ce fată frumoasă și cuminte părea!”; ”Odihnește-te în pace, suflet nevinovat. Rușine celor care te-au împins spre acest gest disperat!”

Citește și

REACȚIE Ioana Dogioiu, Guvernul ROMÂNIEI: „Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare!”
12:15
Ioana Dogioiu, Guvernul ROMÂNIEI: „Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare!”
VIDEO Sorin Grindeanu anunță că PSD va înainta pachetul de RELANSARE economică până la sfârșitul acestei săptămâni
12:11
Sorin Grindeanu anunță că PSD va înainta pachetul de RELANSARE economică până la sfârșitul acestei săptămâni
REACȚIE Adrian Toni Neacșu crede că presiunile asupra magistraților CCR și-au spus cuvântul: „Pur și simplu este inadmisibil să se pună atâta presiune”
12:03
Adrian Toni Neacșu crede că presiunile asupra magistraților CCR și-au spus cuvântul: „Pur și simplu este inadmisibil să se pună atâta presiune”
SĂNĂTATE ALERTĂ medicală în Europa. O ciupercă mortală se răspândește în spitale din 40 de țări. Ce se știe până acum
11:55
ALERTĂ medicală în Europa. O ciupercă mortală se răspândește în spitale din 40 de țări. Ce se știe până acum
REACȚIE CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER: „Să oprească greva și să reia judecata cauzelor!”
11:47
CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER: „Să oprească greva și să reia judecata cauzelor!”
ACTUALITATE Adio apă plată la 10 lei în aeroport. Preț plafonat la APĂ de 500 ml în aeroport, gară și metrou. Care ar urma să fie prețul final
11:43
Adio apă plată la 10 lei în aeroport. Preț plafonat la APĂ de 500 ml în aeroport, gară și metrou. Care ar urma să fie prețul final
Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
BOMBĂ în showbiz! Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat la 6 ani de la divorț
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Gheorghe Dincă, în libertate? Decizia surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Are voie altcineva să parcheze pe trotuarul din fața casei tale? Regula din noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Secretul tulburător al actriței Claudia Cardinale
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Simțindu-se umilită în fața camerelor, Veronica revine cu un MESAJ NEMILOS: "Mi-am pierdut timpul ca să îi cumpăr cadou, iar el și-a bătut joc" Ce i-a transmis concurenta din Casa Iubirii lui Dorobanțu e de NECREZUT: "M-am enervat" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Ferestrele obișnuite pot fi transformate în panouri solare cu ajutorul unei noi tehnologii