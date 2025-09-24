O adolescentă din Dolj și-a pus capăt zilelor. La ce umilințe au supus-o colegii

Suferință de nedescris pentru o adolescentă din Dolj care nu a mai putut să îndure umilințele colegilor și și-a luat viața. Fata a fost găsită de familie spânzurată de o grindă într-o anexă a casei, iar medicii care au ajuns nu au mai putut decât să constate decesul. Unele filmări postate pe rețelele de socializare arată că tânăra era victima bullyingului la școala unde învață.

O comunitate din Dolj este în stare de șoc după ce o adolescentă de doar 17 ani a recurs la un gest extrem și și-a pus capăt zilelor. Fata ar fi fost victima bullyingului la școală și, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, nu a mai rezistat presiunii psihice și umilințelor repetate la care era supusă.

Suferință imensă pentru o tânără din Dolj, adolescenta și-a luat viața

Poliția din Dolj a confirmat tragedia: tânăra a fost găsită spânzurată de o grindă, într-o anexă a casei. Un localnic a sesizat autoritățile, iar un echipaj de poliție și o ambulanță s-au deplasat imediat la fața locului. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viața și au constatat decesul.

”La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind identificată o minoră de 17 ani, din comuna Valea Stanciului. Echipajul medical a constatat decesul”, a transmis IPJ Dolj.

Din primele informații reiese că fata trecea printr-o suferință profundă. Presa locală a relatat că aceasta era marginalizată și batjocorită de colegii de clasă. Într-un material difuzat de Oltenia TV se poate observa cum ea a fost umilită în repetate rânduri, iar asta a împins-o spre gestul extrem.

Fenomenul de bullying în școlile din România rămâne o problemă destul de gravă, dar care adesea este ignorată, cu consecințe devastatoare asupra sănătății psihice a elevilor.

Mesaje de revoltă pe rețelele de socializare

Vestea că fata de doar 17 ani și-a pus capăt zilelor a stârnit un val de emoție și revoltă în mediul online. Comunitatea din Valea Stanciului și din împrejurimi deplânge dispariția copilei care ar fi putut avea un viitor frumos.

”În spatele acestei tragedii se află o realitate dură: bullyingul din școli. Umilințele și presiunea psihică pot lăsa răni adânci, uneori imposibil de vindecat”, au transmis reprezentanții Avizier Filiași.

Mesajele de condoleanțe nu au întârziat să apară:

”Dumnezeu s-o ierte. Ce fată frumoasă și cuminte părea!”; ”Odihnește-te în pace, suflet nevinovat. Rușine celor care te-au împins spre acest gest disperat!”