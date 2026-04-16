O altă piesă rară, la un pas să fie furată, alături de coiful de la Coțofenești și cele 3 brățări de aur, la Muzeul Drents. Cât valorează
Brățările de aur dacice. Foto: Muzeul Național de Istorie

Faimosul coif de la Coțofenești, recuperat de anchetatori după mai bine de un an, nu este singurul artefact avut în vizor de hoți. În timpul furtului de artă din muzeul olandez Drents, din ianuarie 2025, un al doilea coif auriu a fost aproape furat. Este vorba despre coiful de la Cucuteni-Băiceni, care valorează 3,2 milioane de euro.

Un baros a fost folosit de 7 ori pentru a sparge vitrina din spatele căreia se afla coiful. Totuși, hoții nu au reușit să treacă prin vitrină, dar vitrina a fost avariată, relatează rtvdrenthe.nl., citat de stiripesurse.

Imaginea din umbră a colecției rare

În timpul jafului, coiful de aur de la Coțofenești și cele 3 brățări de aur au fost furate într-un singur minut. Apoi făptașii au ieșit din nou afară. Coiful și două dintre cele 3 brățări au fost returnate după o înțelegere între Serviciul de Parchet Public și doi dintre cei 3 suspecți.

Tezaurul dacic. Foto: Muzeul național de istorie

Marți, Parchetul a cerut 3 ani și 8 luni de închisoare împotriva celor doi suspecți cu care a încheiat o înțelegere. Însă, suspectul cu care nu s-a încheiat nicio înțelegere a primit o pedeapsă de 5,5 ani de închisoare.

În timp ce coiful dacic era o adevărată piesă de rezistență a expoziției din Muzeul Drents, această cască era imaginea umbrei, scrie sursa citată. Împreună cu coiful de la Coțofenesti, acest coif este singurul găsit vreodată în România realizat integral din aur.

Coiful de la Cucuteni, în valoare de 3,2 milioane euro, la un pas să fie furat

Cel de-al doilea coif, asigurat pentru suma de 3,2 milioane de euro, are o înălțime de 34,5 centimetri, un diametru de până la 25 de centimetri și cântărește aproximativ 500 de grame. Așdar, casca este mai mare decât coiful de la Coțofenești. Cel din urmă are 22,5 centimetri înălțime și un diametru de aproximativ 20 de centimetri. A fost fost asigurat pentru 4,3 milioane de euro.

Coiful de la Cucuteni-Băiceni, parte a tezaurului Cucuteni (foto sus) a fost descoperit în anul 1859 și datează din secolul al V-lea î.Hr. Astfel, este mai vechi decât cel de la Coțofenesti, care a fost realizat în secolul al IV-lea î.Hr. Totuși, coiful de la Coțofenești a fost comparat cu cel a Gărzii de Noapte din România.

Procesul continuă și în prezent astăzi

Astăzi, este o dată importantă din procesul împotriva celor 3 suspecți. Avocații celor doi suspecți care au încheiat o înțelegere cu Serviciul de Parchetare Publică susțin că nu au nevoie de mult timp. Apărarea lui Bernhard Z., care neagă că ar fi comis jaful, va avea puțin mai mult timp să vorbească.

Coiful de la Cotofenești și două brățări de aur revin în România săptămâna viitoare (detalii AICI). Anunţul a fost făcut, joi, de purtătoarea de cuvânt a Guvernului României, Ioana Dogioiu.

