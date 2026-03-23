O asistentă a renunțat la jobul ei și a luat-o de la 0. Cu ce afacere a dat lovitura

Chiar dacă meseria de asistentă medicală este considerată una stabilă, pentru o femeie realitatea a fost alta. După 13 ani pe care i-a petrecut în spital, Cami a luat decizia de a lăsa în spate cariera medicală și să își încerce norocul în afaceri, pentru că nu mai putea continua în ritmul acela pe un salariu mic. Decizia ei s-a transformat într-un adevărat succes neașteptat.

La 38 de ani, Cami administrează o spălătorie din Arizona care în 2025 a generat venituri de aproximativ 475.000 de dolari, la care s-au mai adăugat aproape 30.000 de dolari din chiria unui salon, informează CNBC. Profitul afacerii sale a fost de aproximativ 119.000 de dolari, iar 66.000 de dolari a fost salariul ei.

Ea a lucrat ani de zile pe post de asistentă medicală, iar în paralel se ocupa de spălătorie. În 2023 a luat decizia de a demisiona definitiv din sistemul medical. „Acum lucrez poate cinci sau șase ore pe săptămână la spălătorie”, a spus ea.

Ea a recunoscut că nu a fost mereu atât de simplu. În primii ani a muncit foarte mult pentru a ajunge unde este astăzi. Pentru a își cumpăra spălătoria, ea și-a vândut casa în 2020, iar toți banii i-a investit. A pus la bătaie suma de 150.000 de dolari din economi, pentru a da un avans de 200.000 de dolari la o afacere evaluată la 300.000 de dolari. Restul sumei l-a achitat prin finanțare directă de la vânzător.

Spălătoria funcționa de mai bine de 20 de ani, însă Cami a decis să investească suplimentar în renovare și modernizare. Ulterior, a angajat încă șase persoane, ceea ce i-a permis să se concentreze mai mult pe dezvoltarea afacerii.

Pe lângă veniturile generate de spălătorie, Cami a început să câștige bani și din social media, unde își împărtășește experiențele din viața de antreprenor. După ce a obținut aproximativ 22.000 de dolari în doar șase luni de postări în 2024, ea estimează că în 2025 ar putea ajunge la venituri de aproximativ 200.000 de dolari din această activitate.

