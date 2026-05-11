Accident feroviar în Argeș. O mașină a fost acroșată de un vagon de tren

Un accident feroviar a avut loc, luni, 11 mai 2026, în județul Argeș. Primele informații arată că o mașină a fost acroșată de un vagon de tren. Până la acest moment, nu au fost identificate victime, transmit reprezentanții ISU Argeș.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Argeș, mașin a fost acroșată de un vagon al unei garnituri de tren. La fața locului sunt efectuate cercetări de către polițiștii de la Transporturi Feroviare și agenții din cadrul Secției de Poliție Rurală Leordeni. Aceștia vor stabili dacă incidentul s-a produs în urma unei neasigurări la trecerea la nivel cu calea ferată sau dacă este vorba despre alte cauze tehnice. Misiunea se află în dinamică.

În tren se aflau circa 50 de persoane.

„Este vorba despre un accident feroviar în care sunt implicate un tren și un autoturism. În autoturism se afla conducătorul auto, iar în tren sunt aproximativ 50 de persoane. Până la acest moment, nu au fost identificate victime. Pompierii asigură măsuri specifice până la înlăturarea oricărui pericol.

Sesizare autoturism care a fost acroșat de un vagon al unui tren în comuna Leordeni. Intervin pompierii de la Garda de Intervenție Topoloveni, alături de un echipaj SAJ”, transmit reprezentantii ISU Argeș.

