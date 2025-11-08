O asistentă medicală de la Spitalul Județean Sibiu a suferit un INFARCT în timpul serviciului. Colegii săi au început imediat manevrele de resuscitare

O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, iar colegii săi au intervenit rapid și au început manevrele de resuscitare. Gestul lor i-a salvat viața femeii, care acum se află sub tratament.

„O asistentă medicală din cadrul Secţiei Medicală 1 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a suferit un infarct în această dimineaţă, în timpul serviciului”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Bălău.

Potrivit reprezentantei spitalului, colegii asistentei au intervenit rapid şi astfel i-au salvat viaţa.